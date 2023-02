Dove vedere Nantes-Juventus

I numeri di Nantes e Juventus

Il Nantes ha pareggiato 1-1 contro la Juventus all'andata. Il Nantes non supera il turno in una fase a eliminazione diretta in una grande competizione europea dalla stagione 2000-01, quando eliminò il Laussane-Sport nei sedicesimi di finale di Coppa UEFA. La Juventus potrebbe essere eliminata per la quinta volta fase a eliminazione diretta europea consecutiva in altrettante stagioni. Prima di questa serie, iniziata nel 2018-19 contro l'Ajax in Champions League, non era mai stata eliminata da più di due sfide europee a eliminazione diretta consecutive nelle principali competizioni. Il Nantes è attualmente imbattuto da tre partite in Europa, e non registra una striscia più lunga nelle principali competizioni europee tra dicembre 1999 e dicembre 2000. La Juventus ha vinto solo una delle ultime nove partite in Europa (2 pareggi, 6 sconfitte), subendo in media due gol a partita in questo periodo. Ha perso tutte le ultime tre trasferte in competizioni europee e non arriva a quattro di fila dal periodo tra ottobre 2001 e marzo 2002. La curiosità: Dusan Vlahovic ha preso parte a quattro gol (tre reti e un assist) in otto partite disputate in competizioni europee con la Juventus: dopo aver trovato il gol nella sua prima gara esterna contro il Villarreal tuttavia, non ha più segnato nelle successive tre lontano da casa.