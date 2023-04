Roma in semifinale? Tutte le combinazioni

La Roma di José Mourinho è chiamata a rimontare lo 0-1 dell'andata contro il Feyenoord. Stasera, infatti, i giallorossi scenderanno in campo contro gli olandesi nel ritorno dei quarti di Europa League (in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 253, in streaming su NOW e in chiaro su TV8) con l'obiettivo di conquistare un posto in semifinale. Proprio l'allenatore giallorosso ha caricato l'ambiente durante la vigilia: "Io voglio avere 67000 giocatori in più, perché spettatori è una cosa e giocatori è un'altra. O la vinciamo e andiamo in semifinale, o andiamo a casa tristi ma dopo aver dato tutto. Questo è l'obiettivo".