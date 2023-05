Allegri pensa al tridente in vista del primo round della semifinale contro il Siviglia. Possibile l'attacco con Di Maria e Chiesa insieme a Vlahovic. Out Bremer per un affaticamento: c'è Gatti con Bonucci. Mendilibar privo di Suso e Jordan, ma recupera Ocampos e Lamela. La partita è in diretta giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW