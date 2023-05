Dubbio Dybala per Mourinho, in vista della semifinale d'andata all'Olimpico. L'allenatore dice che è difficile vederlo dal 1' ma non impossibile. Ancora privo dell'ex Schick, Xabi Alonso sceglie il tridente leggero per il Bayer. La partita è in diretta giovedì alle 21 su Sky Sport Football, Sky Sport 253, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

LE PAROLE DI MOURINHO