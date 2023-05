Fattore Di Maria: è l'angelo europeo di Allegri

Tutto in una notte. Contro il Siviglia la Juventus si gioca la possibilità di portare a casa l'unico trofeo stagionale: una gara da non sbagliare. Allegri punterà molto su Angel Di Maria, che ha trascinato i bianconeri in semifinale a suon di gol e assist

L'uomo in più in Europa

Se all’andata non è riuscito ad incidere, in difficoltà come i compagni in mezzo al palleggio degli spagnoli, non c’è dubbio che sia lui il giocatore di Allegri più pericoloso in Europa, capace di creare un’occasione da gol ogni 30 minuti. Come dire che, grazie a Di Maria, la Juve a Siviglia avrà almeno 3 palle gol da sfruttare. L’argentino ha trascinato la squadra in semifinale a forza di dribbling, assist e gol.