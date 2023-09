Alla Roma e all'Atalanta in Europa League si è aggiunta anche la Fiorentina in Conference, vittoriosa nel preliminare contro il Rapid Vienna. Dopo i sorteggi di Champions, altre tre squadre italiane attendono di conoscere le loro avversarie europee dalle urne di Montecarlo. Roma e Atalanta in prima fascia, Fiorentina in seconda. Appuntamento su Sky Sport 24 e in streaming su Now e sul sito skysport.it alle ore 12:45 per i sorteggi di Europa League e alle 14:30 per quelli di Conference