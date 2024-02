L'Italia fa en plein: Roma e Milan raggiungono l'Atalanta agli ottavi di Europa League, con la Fiorentina in quelli di Conference. L'urna di Nyon può riservare sia minacce che speranze: ecco tutte le possibili avversarie, le più difficili e le più abbordabili. Sorteggi in programma venerdì 23 febbraio dalle 12 su Sky Sport 24 e in streaming su NOW. Visibili in streaming su skysport.it e sulla pagina YouTube di Sky Sport

