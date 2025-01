Già certa della promozione agli ottavi di finale la Lazio di Baroni, con l'allenatore che nella trasferta con il Braga dovrà fare i conti con le diverse assenze. Guendouzi, influenzato, mercoledì non si è allenato con la squadra e non partirà per il Portogallo: vista l'emergenza è stato provato Gila in mediana accanto a Dele-Bashiru. Gara in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW, appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le 18 partite in contemporanea