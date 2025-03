Privo degli squalificati Rovella e Gigot, Baroni recupera Castellanos che è stato provato tra i titolari: sarà ballottaggio con Dia. Sulla trequarti Pedro, c'è Vecino accanto a Guendouzi. Dubbio Tavares: pronti Lazzari e Marusic. In porta Provedel favorito su Mandas. Koubek punta su Vydra rifornito da Sulc e Durosinmi. Lazio-Viktoria Plzen è in diretta giovedì alle 18.45 su Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

