Qualche rammarico, ma anche consapevolezza per Italiano dopo il pareggio col Friburgo: "In casa si cerca sempre di vincere ma non è facile, mi aspettavo che gli avversari potessero avere un calo e invece hanno tenuto botta per 90 minuti e ci hanno limitato". Sulla condizione della sua squadra: "Cresceremo, è appena il 2 ottobre. E passeremo il turno, non importa in che posizione"

Vincenzo Italiano è molto lucido nell'analizzare a Sky Sport il pareggio contro il Friburgo: "Approccio buono, abbiamo concesso solo qualche corner all'inizio. Nella ripresa credevo che loro calassero, invece hanno tenuto botta fino al 90’ e in più hanno molti giocatori di struttura. Ci è mancata la capacità di ripartire, affondare il colp o e creare dei break, la loro compattezza ce lo ha impedito. Solo i cambi ci hanno garantito un buon quarto d’ora finale. Teniamoci il punto, arriveranno gli altri. Il nostro obiettivo è passare il turno, se poi ci riusciamo da 4° o da 24° non importa".

"Dobbiamo imparare a giocare ogni tre giorni"

L'allenatore del Bologna insiste molto sulla componente atletica e sulla necessità di migliorare: "Cresceremo tutti, come singoli e come gruppo, troveremo soluzioni per essere completi, finora andiamo solo a folate. Ma lo scorso anno, nello stesso periodo, eravamo messi peggio. Il Friburgo mi ha fatto una buona impressione, non è facile giocare ogni tre giorni, bisogna prendere confidenza con la vicinanza degli impegni. Davanti a noi ci sono solo margini di crescita". Italiano non teme che le aspettative frenino la squadra: "Se sono cresciute è per merito nostro e per gli obiettivi raggiunti negli ultimi anni. Non devono essere pressioni negative, dobbiamo cercare di alimentarle. Finora abbiamo affrontato la squadra più forte, in casa si cerca sempre il bottino pieno ma non è facile. Gli allenamenti migliori saranno le partite, fisicamente ci faranno entrare in condizione. Siamo solo al 2 ottobre, c’è tempo per lavorare. Il salto di qualità avviene per step, mai subito".