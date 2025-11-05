Dopo le sconfitte con Lille e Plzen, la Roma non può sbagliare ancora in Europa League e Gasperini lo sa: "Passare tra le prime otto? Pensiamo a raggiungere prima il playoff, servono almeno altre tre vittorie". Problemi in attacco senza Dybala, Ferguson e Bailey: "Soulé non è limitato da Paulo, possibile El Aynaoui in attacco". Sui rigori sbagliati: "Per il prossimo chiederemo in cambio tre punizioni". Match live giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Roma attesa dall'ostacolo Rangers. Dopo il buon esordio con la vittoria di Nizza, i giallorossi hanno perso le successive due partite in casa contro Lille, Viktoria Plzen e ora puntano a ripartire contro gli scozzesi. Gasperini vuole archiviare anche il ko di San Siro nell'ultimo weekend di campionato.

I primi 35 minuti di Milan-Roma sono stati il manifesto di ciò che le sta riuscendo. Quanto manca per farli diventare 60?

"Direi che il problema è non concretizzare, potremmo fare anche minuti di qualità in meno, ma segnare qualche gol in più. Sono comunque contento di quello che ha fatto vedere la squadra in partite contro Milan e Inter, dove purtroppo abbiamo raccolto poco. La strada però è quella giusta e spero che continueremo così".

Pellegrini in un'intervista ha detto che la squadra deve migliorare nelle scelte, non cercare sempre il gol della domenica da fuori ma attaccare di più l'area. Difficile trovare i codici per far capire che serve più coraggio?

"Non è solo questione di coraggio, ma anche di caratteristiche. Certo, è innegabile che la maggior parte dei gol e degli assist vengano fatti in area. Sono zone che vanno raggiunte con più frequenza, ma bisogna anche rispettare le caratteristiche di tutti, altrimenti ci sarebbero solo attaccanti".

Mancheranno tre attaccanti domani, di cui due in prestito e uno a fine contratto. Quando andrò riprogettato il reparto queste statistiche sugli infortuni peseranno?

"Non è il momento di parlarne, prima voglio pensare a questa partita, troppo importante per la qualificazione e impegnativa sia dal punto di vista atletico che ambientale. Poi ci sarà da pensare al match con l'Udinese, per avvicinarci all'ultima sosta nel migliore dei modi. Quando sarà il momento, parleremo del resto".



Come mai ci sono state difficoltà in più in Europa League?

"Con le due sconfitte in casa abbiamo compromesso l'esordio di Nizza, sbagliando qualcosa di troppo come i rigori e non solo, ci abbiamo messo molto del nostro. Ciò ci costringe a dover recuperare, ma c'è tempo e siamo in grado di raccogliere i punti necessari per qualificarci".

Il portiere dei Rangers ha parato 6 degli ultimi 7 rigori...

"Chiederemo di cambiare un rigore con tre punizioni, magari abbiamo più possibilità di far gol".