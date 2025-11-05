Rangers-Roma, la conferenza stampa di Gasperini: "Vincere almeno altre tre partite"
I primi 35 minuti di Milan-Roma sono stati il manifesto di ciò che le sta riuscendo. Quanto manca per farli diventare 60?
"Direi che il problema è non concretizzare, potremmo fare anche minuti di qualità in meno, ma segnare qualche gol in più. Sono comunque contento di quello che ha fatto vedere la squadra in partite contro Milan e Inter, dove purtroppo abbiamo raccolto poco. La strada però è quella giusta e spero che continueremo così".
Pellegrini in un'intervista ha detto che la squadra deve migliorare nelle scelte, non cercare sempre il gol della domenica da fuori ma attaccare di più l'area. Difficile trovare i codici per far capire che serve più coraggio?
"Non è solo questione di coraggio, ma anche di caratteristiche. Certo, è innegabile che la maggior parte dei gol e degli assist vengano fatti in area. Sono zone che vanno raggiunte con più frequenza, ma bisogna anche rispettare le caratteristiche di tutti, altrimenti ci sarebbero solo attaccanti".
Mancheranno tre attaccanti domani, di cui due in prestito e uno a fine contratto. Quando andrò riprogettato il reparto queste statistiche sugli infortuni peseranno?
"Non è il momento di parlarne, prima voglio pensare a questa partita, troppo importante per la qualificazione e impegnativa sia dal punto di vista atletico che ambientale. Poi ci sarà da pensare al match con l'Udinese, per avvicinarci all'ultima sosta nel migliore dei modi. Quando sarà il momento, parleremo del resto".
Come mai ci sono state difficoltà in più in Europa League?
"Con le due sconfitte in casa abbiamo compromesso l'esordio di Nizza, sbagliando qualcosa di troppo come i rigori e non solo, ci abbiamo messo molto del nostro. Ciò ci costringe a dover recuperare, ma c'è tempo e siamo in grado di raccogliere i punti necessari per qualificarci".
Il portiere dei Rangers ha parato 6 degli ultimi 7 rigori...
"Chiederemo di cambiare un rigore con tre punizioni, magari abbiamo più possibilità di far gol".
C'è stato un calo di rendimento in Soulé? Secondo lei con Dybala gioca col freno a mano tirato?
"No, per me non è così. Per gli attaccanti non è facile offrire sempre prestazioni di un certo livello. A volte è sembrato stanco ed è stato sostituito, ma in generale mi sta piacendo e si sta esprimendo bene. Dybala è un riferimento tecnico importante, aiuta tutti coloro che gli sono vicino"
Si può rivedere El Aynaoui in attacco come a inizio stagione?
G: "Sì, è una soluzione che adotteremo nelle prossime settimane. Anche perché in attacco non siamo così tanti"
Mancini, la sensazione è che tu ti diverti di più a giocare da braccetto, è così?
"Non lo dico tanto per dire, ma io mi diverto molto a giocare in questo modo chiesto dal mister e in certe partite, a prescindere dal ruolo"
Ci sarà un turnover massiccio?
G: "Io penso alla partita di domani, non a quella di domenica. Fatico a entrare nella cultura del dover far riposare i giocatori. Al massimo abbiamo degli infortunati da sostituire. Ci sono 16/17 giocatori di movimento a disposizione, vedremo chi giocherà"
Il mister ti ha rimproverato per l'azione offensiva da cui poi è nato il gol del Milan, o si è complimentato per l'intraprendenza?
M: "Non ne abbiamo parlato, è una situazione che nel gioco del mister si verifica. Ho letto quel momento come altre volte in passato e ci ho provato, anche altri miei compagni lo fanno. Ma non è che sia capitato 10 volte nel primo e altre 10 nel secondo tempo, purtroppo loro hanno sfruttato bene la ripartenza".
G: "Perchè non rimproveriamo Pavlovic che ha fatto gol allora? Ogni tanto ci vuole un po' di coraggio, non possiamo tenere i difensori sempre dietro. Bisogna poi riconoscere la bravura dell'avversario, non era una situazione così pericolosa"
La preoccupa il fatto che la Roma segna meno di quanto produce? Pensa che prima o poi questa tendenza si sblocchi definitivamente?
"Ogni partita è una storia a sé. Mi consola già il fatto che ogni partita riusciamo a essere pericolosi e a produrre, sarebbe più preoccupante il contrario"
Come ti trovi ora nel nuovo ruolo di braccetto?
M: "Per me non è un nuovo ruolo, ci ho giocato anche in passato. Mi metto a disposizione del mister per giocare ovunque preferisca, non faccio problemi". "Volendo anche centravanti", aggiunge Gasperini ridendo
Avete ancora la speranza di qualificarvi direttamente tra le prime otto?
"Prima pensiamo a raggiungere il playoff, le due sconfitte in casa ci obbligano a fare risultato, dovremo vincere almeno tre delle prossime cinque partite per essere sicuri della qualificazione. In Europa nulla è scontato, questa stagione ci dimostra come il calcio italiano fatichi a sostenere certi ritmi"
Che ambiente si aspetta?
G: "Quando vieni su questi campi, sai benissimo di affrontare atmosfere calde. Dopo il cambio di allenatore, i Rangers hanno vinto le ultime due partite. Dal punto di vista atletico saremo chiamati a uno sforzo notevole"
Che sensazioni vi ha lasciato la sconfitta di San Siro col Milan?
M: "Ci dà consapevolezza per le prossime partite, ce la siamo giocata bene, alla pari e abbiamo messo in pratica quello che proviamo col mister in allenamento"
Come sta Dovbyk? Per lui questo è il momento decisivo per poter dimostrare di essere il centravanti della Roma?
G: "Dovbyk sta bene, ma non c'è un momento più o meno decisivo. Domani sarà importante per l'Europa League"
