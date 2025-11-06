Gasp: "Siamo in crescita, Dovbyk? Gol arriveranno"

L'allenatore della Roma commenta il successo di Ibrox contro i Rangers: "Non è semplice vincere su questi campi, la prestazione è stata buona e stiamo crescendo anche se avevamo fatto bene anche contro Inter e Milan dove si era perso". Su Dovbyk: "Sta crescendo e i gol arriveranno anche per lui"

Molto sereno e certamente soddisfatto Gian Piero Gasperini, dopo il successo di Ibrox contro i Rangers, che rilancia la Roma in Europa League: "Direi che vincere su questi campi non è mai semplice, c'è sempre un ambiente carico e squadre atleticamente forti- spiega - Abbiamo fatto bene a livello tecnico, abbiamo avuto qualche problemino all'inizio del secondo tempo ma in queste gare ci sta". E si è mosso bene l'attacco anche: "E' fondamentale fare repartro anche in attacco, il secondo gol è stato un bell'esempio in tal senso. Penso che siamo cresciuti a livello di prestazioni al di là del risultato, anche nelle sconfitte con Inter e Milan siamo usciti bene, sicuramente ci stiamo esprimendo meglio".