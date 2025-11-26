L'allenatore giallorosso ha introdotto a Sky la sfida contro i danesi a punteggio pieno: "Sono una squadra interessante con giovani e qualità. Noi siamo in un ottimo momento e giocare in Europa aiuta sempre, anche a pensare meno alla partita col Napoli... Mi piace il clima che si è creato in squadra. E faremo di tutto per avere a disposizione Dybala, Bailey ed Hermoso". Roma-Midtjylland è in diretta giovedì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Il campionato premia in vetta la Roma, che ora prova ad accelerare anche in Europa League. Due vittorie e altrettante sconfitte (entrambe in casa) per i giallorossi, che all’Olimpico affrontano il sorprendente Midtjylland (diretta giovedì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Attenzione all'avversaria danese, unica squadra a punteggio pieno nella 'League Phase' dopo quattro giornate. E, come detto, davanti al proprio pubblico la Roma ha finora sempre perso in Europa. Ecco perché Gian Piero Gasperini vuole un'inversione di marcia, lui che ha introdotto la partita ai microfoni di Sky Sport.



Il Midtjylland ha vinto 4 partite su 4…

"Ho avuto modo di vederli e sono una bella squadra con giovani di valore, giocano un buon calcio e hanno parecchie soluzioni offensive. Per noi è importante, purtroppo in casa abbiamo steccato due volte e dovremo fare una partita fondamentale".



Che risorse ha la Roma?

"Siamo in un ottimo momento, giocare questa partita in Europa aiuta sempre. L’unico rischio sono gli infortuni. In Europa incontri avversari che conosci meno e con ritmi diversi. E poi ci fa pensare meno al Napoli, partita che è attesa da tutti".



La squadra è in crescita: cosa le piace di più?

"Mi piace il clima che si è instaurato, la componente migliore è la fiducia nel provare anche qualcosa di nuovo offensivamente parlando. Lo stesso clima è contagioso e si è creato intorno alla squadra: è un clima di soddisfazione ma anche di consapevolezza, nessuno fa proclami importanti e questo momento vogliamo farlo durare".



Dybala e Bailey saranno convocati? E Ferguson ha rotto il ghiaccio?

"Faremo di tutto per averli a disposizione come Hermoso. Vogliamo avere la squadra al completo. Ferguson deve fare un passo in avanti: la volontà non gli è mai mancata, parlo solo della convinzione".