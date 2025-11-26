L'allenatore giallorosso ha introdotto a Sky la sfida contro i danesi a punteggio pieno: "Sono una squadra interessante con giovani e qualità. Noi siamo in un ottimo momento e giocare in Europa aiuta sempre, anche a pensare meno alla partita col Napoli... Mi piace il clima che si è creato in squadra. E faremo di tutto per avere a disposizione Dybala, Bailey ed Hermoso". Roma-Midtjylland è in diretta giovedì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Il campionato premia in vetta la Roma, che ora prova ad accelerare anche in Europa League. Due vittorie e altrettante sconfitte (entrambe in casa) per i giallorossi, che all’Olimpico affrontano il sorprendente Midtjylland (diretta giovedì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Attenzione all'avversaria danese, unica squadra a punteggio pieno nella 'League Phase' dopo quattro giornate. E, come detto, davanti al proprio pubblico la Roma ha finora sempre perso in Europa. Ecco perché Gian Piero Gasperini vuole un'inversione di marcia, lui che ha introdotto la partita ai microfoni di Sky Sport.
Il Midtjylland ha vinto 4 partite su 4…
"Ho avuto modo di vederli e sono una bella squadra con giovani di valore, giocano un buon calcio e hanno parecchie soluzioni offensive. Per noi è importante, purtroppo in casa abbiamo steccato due volte e dovremo fare una partita fondamentale".
Che risorse ha la Roma?
"Siamo in un ottimo momento, giocare questa partita in Europa aiuta sempre. L’unico rischio sono gli infortuni. In Europa incontri avversari che conosci meno e con ritmi diversi. E poi ci fa pensare meno al Napoli, partita che è attesa da tutti".
La squadra è in crescita: cosa le piace di più?
"Mi piace il clima che si è instaurato, la componente migliore è la fiducia nel provare anche qualcosa di nuovo offensivamente parlando. Lo stesso clima è contagioso e si è creato intorno alla squadra: è un clima di soddisfazione ma anche di consapevolezza, nessuno fa proclami importanti e questo momento vogliamo farlo durare".
Dybala e Bailey saranno convocati? E Ferguson ha rotto il ghiaccio?
"Faremo di tutto per averli a disposizione come Hermoso. Vogliamo avere la squadra al completo. Ferguson deve fare un passo in avanti: la volontà non gli è mai mancata, parlo solo della convinzione".
Gasperini a Sky: "Mi piace il clima che si è creato in squadra"
Gasperini in conferenza: "Il calcio scandinavo ha forza e qualità"
Termina qui la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Bryan Cristante
Aveva già affrontato il Midtjylland con l'Atalanta: è sorpreso sia primo in classifica?
Gasperini: "Lo è relativamente ed è assolutamente meritato. Lo avevo affrontato in Champions, è cresciuto ma già all'epoca aveva ottimi giocatori. Oggi è ancora più evoluta con giovani interessanti. In Danimarca avevamo vinto e poi pareggiato in casa. Conosco il loro valore e ho visto la loro evoluzione: significa che tante squadre lavorano bene e ci sono bravi giocatori in giro"
C'è qualcuno da cui si aspetta un salto di qualità?
Gasperini: "Io sono soddisfatto di tutti dagli allenamenti alle partite. C'è grande partecipazione di tutti. La Roma è cresciuta anche nelle prestazioni, deve essere il percorso di tutti. Se tu hai un giardino fertile, crescono buoni frutti"
La sua Roma può sostenere due o tre competizioni?
Gasperini: "Numericamente sì, vogliamo giocarci tutte le competizioni. Penso sia il modo migliore per affrontare la stagione. E sarà così in Europa come in campionato e in Coppa Italia. Non è mai un problema di fatica, ma a limitarci possono essere solo gli infortuni"
Questa competizione è uno stimolo in più dopo la finale persa?
Cristante: "C'è già tanto da pensare sul presente piuttosto che pensare al passato. Eravamo arrivati a un passo, sappiamo quanto è bello giocarci le finali e portarle a casa. Vogliamo provare a portarla a casa"
Conosce Franculino nel Midtjylland?
Gasperini: "Hanno ottimi giocatori, ma non faccio pagelle su quelli delle altre squadre. Per noi domani è importante: ci siamo complicati la qualificazione perdendo in casa, domani andrà presa con le molle e ci permette di non pensare al Napoli domenica"
Come sta Hermoso? E perché ha sostituito Ziolkowski all'intervallo?
Gasperini: "Perché era ammonito e avevo El Aynaoui in ottima condizione. Probabilmente senza giallo non l'avrei cambiato. Hermoso ha fatto bene ieri, lo valuteremo come Dybala e Bailey"
Come hai ritrovato Gasperini?
Cristante: "L'ho ritrovato come l'ho lasciato a Bergamo, sapevo fosse un allenatore forte e che l'importante fosse ascoltarlo. La squadra è stata brava a farlo dal primo giorno, c'è poco da dire sulle qualità del mister"
Cosa può dire sul tema mercato?
Gasperini: "A ottobre ti fai un'idea sui giocatori, poi le cose possono cambiare nei mesi seguenti. Sto pensando all'evoluzione dei miei giocatori: penso ci sia una bella fiducia anche da parte di chi è meno utilizzato. Bisogna stare attenti a come si inseriscono, vanno fatte valutazioni e bisogna guardare a ciò che si ha in casa"
Ndicka ed El Aynaoui partono per la Coppa d'Africa: chi li sostituirà?
Gasperini: "Dovrebbero andare via una settimana prima dell'inizio, probabilmente non ci saranno già contro il Como. Mi dispiace molto perderli entrambi in questo momento, ma abbiamo risorse per sopperire alle loro assenze"
Dybala e Bailey come stanno? E quanto minutaggio hanno?
Gasperini: "L'importante è che siano guariti, hanno superato questo infortunio. Oggi sarà il loro secondo allenamento, se tutto va bene saranno a disposizione della squadra. I minutaggi sono relativi, conta che stiano bene"
C'è una maturità da parte del tifoso romanista?
Cristante: "Devo dire di sì. Sappiamo tutti che è presto e dobbiamo mantenere i piedi per terra. Dobbiamo continuare così, lavorare bene e interpretare le partite con equilibrio. Anche la piazza si è accorta di questo, sanno che c'è bisogno di non esaltarsi troppo o viceversa per una sconfitta"
La Roma sembra essersi sbloccata offensivamente...
Gasperini: "Penso sia riduttivo parlare solo di aspetto atletico. Il calcio è un insieme di tante cose. La Roma sta bene, è migliorata coralmente e anche tatticamente è cresciuta con più soluzioni. E ha anche grande personalità. Ci sono infine bravi giocatori. Questo mix ci ha portato una striscia di risultati positiva, ora dobbiamo continuare ad avere la spinta per continuare a migliorarci"
Ti rendi conto di essere indispensabile per la Roma?
Cristante: "Cerco di fare sempre meglio in tutte le posizioni che mi chiede il mister. In questo momento ho una facilità maggiore, so come devo interpretare ogni singola posizione"
Il calcio scandinavo è cresciuto o c'è un equilibrio in Europa?
Gasperini: "Sono Paesi che lavorano bene. Hanno da sempre fisicità e hanno abbinato qualità e tecnica. Non c'è più questa disparità non solo con l'Italia. Loro hanno vinto 4 partite su 4, è un segnale"
Che avversaria è il Midtjylland?
Gasperini: "È una squadra con alcuni giovani interessanti, giocano un bel calcio offensivo e hanno qualità in attacco. Sarà una bella partita, aperta, con due squadre che cercano di fare gol"
Tra pochi istanti avrà inizio la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini insieme a Bryan Cristante
Nessuno come la Roma nel 2025 in Serie A
Nessuno come la Roma nel 2025: la classifica che fa sognare i tifosiVai al contenuto
Capello: "Con Gasperini vedo lo stesso carattere della mia Roma"
Gasp: "Sogno scudetto? Continuiamo a giocare così"
Così l'allenatore della Roma dopo la vittoria a Cremona. L'INTERVISTA
Gli highlights di Cremonese-Roma 1-3
La classifica dell'Europa League
Sale la Roma, scende il Bologna: la classifica dell'Europa LeagueVai al contenuto
Capolista in Serie A ma ora alla ricerca di nuove conferme in Europa League. Ecco la Roma lanciatissima in campionato e opposta al Midtjylland, unica squadra a punteggio pieno nella 'League Phase'. Un match introdotto in conferenza stampa alle 13.45 da Gian Piero Gasperini insieme a Bryan Cristante