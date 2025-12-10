Il Bologna vola in Spagna per la sesta giornata di Europa League: contro il Celtic, Vincenzo Italiano dovrebbe schierare Dallinga in attacco. Alle sue spalle Orsolini, Dominguez e Odgaard: la partita sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Bologna (4-2-3-1), la probabile formazione
Ravaglia; Holm, Heggem, Lykogiannis, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano
- Dallinga dovrebbe essere il titolare del Bologna contro il Celta Vigo
- Alle sue spalle Orsolini, Odgaard e Dominguez
- A centrocampo spazio per Moro e Pobega
Celta Vigo (3-4-3), la probabile formazione
Radu; Javi Rodriguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Román, Moriba, Mingueza; Duran, Iglesias, Zaragoza. All. Giraldez.
- Possibile 3-4-3 per gli spagnoli
- Iglesias sarà assistito da Duran e Zaragoza
- In porta l'ex Inter Ionut Radu