Celta Vigo-Bologna, le probabili formazioni della partita di Europa League

Europa League

Il Bologna vola in Spagna per la sesta giornata di Europa League: contro il Celtic, Vincenzo Italiano dovrebbe schierare Dallinga in attacco. Alle sue spalle Orsolini, Dominguez e Odgaard: la partita sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

LE PAROLE DI ITALIANO

Probabili formazioni
Bologna
Bologna
Federico Ravaglia
Federico Ravaglia
portiere
Bologna
Emil Holm
Emil Holm
terzino destro
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
DIFENSORE CENTRALE
Bologna
Charalampos Lykogiannis
Charalampos Lykogiannis
DIFENSORE CENTRALE
Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
TERZINO SINISTRO
Bologna
Nikola Moro
Nikola Moro
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
ALA DESTRA
Bologna
Jens Odgaard
Jens Odgaard
TREQUARTISTA
Bologna
Benjamín Domínguez
Benjamín Domínguez
ALA SINISTRA
Bologna
Thijs Dallinga
Thijs Dallinga
ATTACCANTE

Bologna (4-2-3-1), la probabile formazione

Ravaglia; Holm, Heggem, Lykogiannis, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano

  • Dallinga dovrebbe essere il titolare del Bologna contro il Celta Vigo
  • Alle sue spalle Orsolini, Odgaard e Dominguez
  • A centrocampo spazio per Moro e Pobega

Celta Vigo (3-4-3), la probabile formazione

Radu; Javi Rodriguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Román, Moriba, Mingueza; Duran, Iglesias, Zaragoza. All. Giraldez.

  • Possibile 3-4-3 per gli spagnoli
  • Iglesias sarà assistito da Duran e Zaragoza
  • In porta l'ex Inter Ionut Radu

Roma, Gasperini: "Con il Celtic per ripartire"

Europa League

Le parole di Gian Piero Gasperini a Sky alla vigilia del match di Europa League contro il Celtic:...

Il calendario delle partite di Europa League

guida tv

Giovedì 11 dicembre l’Europa League su Sky e in streaming su NOW, le partite live da seguire...

Italiano: "Bernardeschi non si discute"

bologna

Show al Dall'Ara dei rossoblù, che trovano il 12° risultato utile tra tutte le competizioni....

Gasperini: "Contro il Napoli dovremo fare meglio"

roma

L'allenatore della Roma non è pienamente soddisfatto dopo la vittoria contro il Midtjylland:...

Problema per Koné, ma può recuperare per il Napoli

roma

La partita del centrocampista giallorosso è durata solo 27 minuti: costretto al cambio dopo un...
