Soddisfatto della prestazione, della vittoria e anche della prova di chi ha giocato meno, Gian Piero Gasperini che commenta il successo per 2-0 sullo Stoccarda firmato da una doppietta di Pisilli: "Ha già dimostrato il suo valore spesso. Somiglia un po' a Tardelli. Credo che sia cresciuto molto e stasera ha fatto una prestazione al di là dei gol. E' tra quelli che possono ampliare molto bene la rosa della Roma". Non solo Pisilli, ma dal turnover fatto da Gasperini si sono avute risposte molto positive: "Ho la fortuna di vedere gli allenamenti e la crescita non solo di Pisilli, ma anche di Ghilardi che ha fatto un'ottima partita e Ziolkowski che ha fatto un bello spezzone - spiega - Ho bisogno di testare la condizione dei giocatori che ultimamente non avevano giocato, è venuta fuori una gara perfetta perché questa era una gara difficile contro una squadra forte e valeva molto per la classifica, è stato un test probante".