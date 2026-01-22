Roma-Stoccarda, Gasperini: "In Coppa facciamo bene, bisogna battere le big in campionato"Europa League
L'allenatore della Roma commenta con soddisfazione il successo contro lo Stoccarda: "E' venuta fuori una gara perfetta e importante anche per la classifica. Pisilli? Ha già dimostrato il suo valore, bene anche Ghilardi e Ziolkowski". Ottavi vicini: "In coppa abbiamo fatto bene ora dobbiamo vincere con le grandi in campionato, ci siamo vicini". Mercato: "Se riuscissimo a fare ancora qualcosa in attacco..."
Soddisfatto della prestazione, della vittoria e anche della prova di chi ha giocato meno, Gian Piero Gasperini che commenta il successo per 2-0 sullo Stoccarda firmato da una doppietta di Pisilli: "Ha già dimostrato il suo valore spesso. Somiglia un po' a Tardelli. Credo che sia cresciuto molto e stasera ha fatto una prestazione al di là dei gol. E' tra quelli che possono ampliare molto bene la rosa della Roma". Non solo Pisilli, ma dal turnover fatto da Gasperini si sono avute risposte molto positive: "Ho la fortuna di vedere gli allenamenti e la crescita non solo di Pisilli, ma anche di Ghilardi che ha fatto un'ottima partita e Ziolkowski che ha fatto un bello spezzone - spiega - Ho bisogno di testare la condizione dei giocatori che ultimamente non avevano giocato, è venuta fuori una gara perfetta perché questa era una gara difficile contro una squadra forte e valeva molto per la classifica, è stato un test probante".
"La vittoria la ricerchiamo, dobbiamo battere le grandi in campionato"
Alla Roma potrebbe bastare anche un pari nell'ultimo match per centrare la qualificazione diretta agli ottavi, anche se il pareggio, in questa stagione, non è un risultato particolarmente nelle corde dei giallorossi: "Avessimo fatto qualche pareggio in più saremmo forse più in alto ma magari significava fare qualche vittoria in meno - spiega - La vittoria la ricerchiamo, non speculiamo e questa è una cosa che voglio, in coppa abbiamo fatto bene, in campionato siamo vicini alle primissime, se fossimo capaci di fare risultato con le prime ci sentiremmo anche più forti ma ci stiamo avvicinando".
"Attacco? Se riuscissimo a fare ancora qualcosa..."
Il mercato ha sistemato, anche numericamente, l'attacco: "L'attacco? Siamo ancora in emergenza, abbiamo finito con Rensch attaccante di destra, spesso adattiamo Pellegrini, davanti sono arrivati due attaccanti di cui uno molto forte (Malen ndr) e un ragazzo di prospettiva (Robinio Vaz ndr). Se riuscissimo a fare ancora qualcosa, ma non è facile a gennaio, perché le altre sono tutte molto attrezzate e il reparto avanzato è generalmente quello su cui tutte le squadre pongono attenzione".