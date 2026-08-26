Europa League 2026/2027, le fasce per il sorteggio della fase campionato
Anche la nuova Europa League è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW per il quadriennio 2027/2031. Aspettando le ultime qualificate dai playoff, che saranno definite nelle sfide di ritorno giovedì 27 agosto, scopriamo tutte le possibili avversarie di Milan e Juventus nella fase campionato. Di seguito le fasce verso il sorteggio in programma venerdì 28 agosto (diretta alle 13 su Sky Sport 24)
- Ultime partite in programma prima di stabilire il quadro completo della prossima Europa League, dove Milan e Juventus parteciperanno alla fase campionato.
- Il sorteggio è in programma venerdì 28 agosto alle 13 a Montecarlo (diretta su Sky Sport 24, tutti gli aggiornamenti in tempo reale su skysport.it).
- BAYER LEVERKUSEN (105.000)
- JUVENTUS (72.250)
- MILAN (66.000)
- AZ (62.875)
- OLYMPIACOS (62.250)
- REAL SOCIEDAD (57.000)
- MARSIGLIA (54.000)
- UNION SAINT-GILLOISE (48.000)
- CELTIC (44.000)
- SPARTA PRAGA (38.250)
- RENNES (35.000)
- STURM GRAZ (28.000)
- CRYSTAL PALACE (23.903)
- BOURNEMOUTH (23.903)
- SUNDERLAND (23.903)
- CELTA VIGO (19.409)
- HOFFENHEIM (18.580)
- TORREENSE (14.633)
- HAPOEL BE'ER SHEVA (14.000)
- NEC (13.585)
- BENFICA (90.000)
- FERENCVAROS (51.250)
- VIKTORIA PLZEN (50.500)
- STELLA ROSSA (46.500)
- SALISBURGO (45.000)
- ANDERLECHT (30.750)
- LECH POZNAN (27.250)
- JAGIELLONIA (22.000)
- OMONIA (21.250)
- BESIKTAS (15.500)
- TRABZONSPOR (11.000)
- Ogni squadra gioca contro 8 squadre, con 4 match in casa e 4 in trasferta.
- In base al ranking Uefa, ogni club è inserito in una delle 4 fasce e ognuno sfida 2 squadre per ogni fascia.
- Le prime otto della fase campionato giocano gli ottavi, quelle dal 9° al 24° posto prendono parte agli spareggi. Le ultime 12 sono eliminate
- 1^ giornata: 16-17 settembre 2026
- 2^ giornata: 15 ottobre 2026
- 3^ giornata: 22 ottobre 2026
- 4^ giornata: 5 novembre 2026
- 5^ giornata: 26 novembre 2026
- 6^ giornata: 10 dicembre 2026
- 7^ giornata: 21 gennaio 2027
- 8^ giornata: 28 gennaio 2027
- Playoff: 18 febbraio e 25 febbraio 2027
- Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027
- Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027
- Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027
- Finale: 26 maggio 2027 al Waldstadion di Francoforte