 Europa League 2026 2027, squadre qualificate, fasce e regolamento sorteggio | Sky Sport
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Europa League 2026/2027, le fasce per il sorteggio della fase campionato

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Anche la nuova Europa League è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW per il quadriennio 2027/2031. Aspettando le ultime qualificate dai playoff, che saranno definite nelle sfide di ritorno giovedì 27 agosto, scopriamo tutte le possibili avversarie di Milan e Juventus nella fase campionato. Di seguito le fasce verso il sorteggio in programma venerdì 28 agosto (diretta alle 13 su Sky Sport 24)

LE QUALIFICATE

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