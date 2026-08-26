Anche la nuova Europa League è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW per il quadriennio 2027/2031. Aspettando le ultime qualificate dai playoff, che saranno definite nelle sfide di ritorno giovedì 27 agosto, scopriamo tutte le possibili avversarie di Milan e Juventus nella fase campionato. Di seguito le fasce verso il sorteggio in programma venerdì 28 agosto (diretta alle 13 su Sky Sport 24)

LE QUALIFICATE