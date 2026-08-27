Introduzione
Scorre il countdown per la nuova Europa League: venerdì 28 agosto alle 13 è in programma il sorteggio della fase campionato (diretta su Sky Sport 24, tutti gli aggiornamenti live su skysport.it). La formula è la stessa delle due precedenti edizioni, le prime con il nuovo format: 36 partecipanti divise in quattro fasce e una classifica unica che stabilirà le squadre destinate direttamente agli ottavi, quelle che dovranno passare dai playoff per qualificarsi e quelle che saranno eliminate. Ecco tutto quello che c'è da sapere
EUROPA LEAGUE: LE QUALIFICATE - LE FASCE
Quello che devi sapere
Come funziona il sorteggio della fase campionato
Come abbiamo visto nelle due edizioni precedenti, l'Europa League sarà strutturata con il formato del girone unico inaugurato nella stagione 2024/25. Le 36 squadre partecipanti saranno suddivise in quattro fasce in base al proprio coefficiente: si parte dalla prima fascia (presenti anche Milan e Juventus) e poi, con l'estrazione manuale delle palline, le squadre saranno accoppiate tramite un software automatizzato alle rispettive otto avversarie. La stessa procedura verrà ripetuta per gli altri club fino all'estrazione di tutti gli accoppiamenti. Le partecipanti verranno inserite in una classifica unica e daranno vita alla League Phase.
Le regole del sorteggio
- Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle quattro fasce, per un totale di otto partite: quattro gare casalinghe e quattro in trasferta, determinate dal software.
- Nessuna squadra della stessa Federazione nazionale verrà sorteggiata contro un'altra nella fase campionato.
- Non più di due avversarie potranno provenire dalla stessa Federazione.
- Il sorteggio di venerdì 28 agosto alle 13 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24 e tutti gli aggiornamenti in tempo reale su skysport.it
Le squadre qualificate e tutte le fasce (a oggi)
Alla League Phase partecipano le 13 qualificate di diritto, le 12 vincenti dei playoff di Europa League e le 11 uscite sconfitte tra spareggi e terzo turno preliminare di Champions League. Presenti due italiane, Milan e Juventus, entrambe iscritte in 1^ fascia. La loro collocazione è stabilita dal coefficiente Uefa come nel caso di altre squadre già qualificate, ma per stabilire la composizione definitiva è necessario attendere gli ultimi risultati dei playoff.
Di seguito tutte le fasce (a oggi):
1^ FASCIA
- Bayer Leverkusen
- Juventus
- Milan
- AZ
- Olympiacos
- Real Sociedad
- Marsiglia
1^ o 2^ FASCIA
- Union Saint-Gilloise
2^ FASCIA
- Celtic
- Sparta Praga
- Rennes
2^ o 3^ FASCIA
- Sturm Graz
- Crystal Palace
- Bournemouth
- Sunderland
3^ o 4^ FASCIA
- Celta Vigo
- Hoffenheim
- Torreense
- Hapoel Be'er Sheva
- NEC
Come seguire il sorteggio LIVE su Sky
Sarà possibile seguire in diretta il sorteggio di Europa League su Sky Sport 24, dalle 13 alle 14.30. Conduce Mario Giunta, con Alessandro Costacurta e Stefano Borghi ospiti in studio. Francesco Cosatti sarà invece l’inviato a Montecarlo.
Giovedì il ritorno dei playoff
- Ararat-U. Craiova, ore 18 (andata 1-1)
- Saburtalo-Jagiellonia, ore 18 (andata 0-4)
- Kauno Zalgiris-Besiktas, ore 19 (andata 0-3)
- Lillestrom-Egnatia, ore 19 (andata 0-0)
- Omonia-Sint Truiden, ore 19 (andata 0-1)
- Salisburgo-Mjallby, ore 19 (andata 1-0)
- Viktoria Plzen-Stella Rossa, ore 19 (andata 0-3)
- Aarhus-Benfica, ore 20 (andata 1-3)
- Cska Sofia-Ofi Creta, ore 20 (andata 0-3)
- Thun-Lech Poznan, ore 20 (andata 0-7)
- Anderlecht-Kairat Almaty, ore 20.30 (andata 3-0)
- Ferencvaros-Trabzonspor, ore 20.30 (andata 1-0)
Il calendario della League Phase
Si parte tra il 16 e il 17 settembre 2026, ultima giornata in programma il prossimo 28 gennaio 2027 con tutte le gare in contemporanea. Come di consuetudine, gli orari saranno comunicati in seguito al sorteggio entro sabato 29 agosto.
Le date della fase campionato:
- 1^ giornata: 16-17 settembre 2026
- 2^ giornata: 15 ottobre 2026
- 3^ giornata: 22 ottobre 2026
- 4^ giornata: 5 novembre 2026
- 5^ giornata: 26 novembre 2026
- 6^ giornata: 10 dicembre 2026
- 7^ giornata: 21 gennaio 2027
- 8^ giornata: 28 gennaio 2027
Chi si qualifica alla fase a eliminazione diretta
- Le prime 8 classificate del girone unico vanno direttamente agli ottavi di finale
- Dalla 9^ alla 16^ vanno ai playoff come teste di serie
- Dalla 17^ alla 24^ vanno ai playoff come non teste di serie
- Dalla 25^ alla 36^ sono eliminate definitivamente dall'Europa (non è prevista nessuna "retrocessione" in un'altra coppa come accadeva prima dell'introduzione della formula a girone unico)
Il meccanismo dei playoff
- Come detto, i club classificati dal 9° al 16° posto nella classifica della fase campionato sono ai playoff come teste di serie, quelli classificati dal 17° al 24° posto accedono come non teste di serie.
- I club teste di serie saranno sorteggiati, a coppie, contro quelli non teste di serie secondo questo criterio: 9^ o 10^ contro 23^ o 24^; 11^ o 12^ contro 21^ o 22^; 13^ o 14^ contro 19^ o 20^; 15^ o 16^ contro 17^ o 18^.
- Le vincenti dei playoff sfidano le 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi
Dai playoff agli ottavi
Allo stesso modo, anche le 8 squadre qualificate direttamente agli ottavi sono accoppiate tra loro: la 1^ con la 2^, la 3^ con la 4^, la 5^ con la 6^ e la 7^ con l’8^. Queste quattro coppie vengono a loro volta abbinate a quelle dei playoff, così da definire il quadro completo del percorso:
- 1^ e 2^ contro 15^/16^ o 17^/18^
- 3^ e 4^ contro 13^/14^ o 19^/20^
- 5^ e 6^ contro 11^/12^ o 21^/22^
- 7^ e 8^ contro 9^/10^ o 23^/24^
Come funziona la fase a eliminazione diretta
- Le 8 qualificate dai playoff si uniranno alle migliori 8 della fase campionato per formare gli ottavi di finale.
- Il tabellone è tennistico: il sorteggio serve a stabilire, ad esempio, se la 1^ classificata della fase campionato sarà inserita nella parte sinistra o destra del tabellone.
- Per questo motivo tutte le partite della prima fase saranno potenzialmente determinanti per la composizione degli ottavi.
- Dall'inizio della fase a eliminazione diretta saranno possibili i "derby" tra club della stessa nazione
Teste di serie e ritorno in casa
Tutto confermato rispetto al format della scorsa edizione. Le squadre classificate dal 1° al 4° posto nella fase campionato sono teste di serie nei quarti di finale e disputano in casa la gara di ritorno. Il vantaggio si estende anche alle semifinali per le prime due classificate, che giocano in casa il ritorno qualora dovessero raggiungere il penultimo atto della competizione
Se una testa di serie viene eliminata...
Il vantaggio è legato alla posizione nel tabellone: se una testa di serie viene eliminata, la squadra che la elimina ne eredita lo "status" e, di conseguenza, il diritto a disputare in casa l'eventuale gara di ritorno nei turni successivi. Questa regola è stata introdotta nella scorsa edizione e confermata dalla Uefa anche per le competizioni 2026/27
Il calendario della fase a eliminazione diretta
Al termine degli spareggi, che completeranno il quadro delle 16 qualificate agli ottavi, si svolgerà il sorteggio che definirà gli accoppiamenti degli ottavi di finale e il resto del tabellone.
Le date della fase a eliminazione diretta:
- Playoff: 18 febbraio e 25 febbraio 2027
- Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027
- Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027
- Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027
- Finale: 26 maggio 2027 al Waldstadion di Francoforte
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