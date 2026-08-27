Come abbiamo visto nelle due edizioni precedenti, l'Europa League sarà strutturata con il formato del girone unico inaugurato nella stagione 2024/25. Le 36 squadre partecipanti saranno suddivise in quattro fasce in base al proprio coefficiente: si parte dalla prima fascia (presenti anche Milan e Juventus) e poi, con l'estrazione manuale delle palline, le squadre saranno accoppiate tramite un software automatizzato alle rispettive otto avversarie. La stessa procedura verrà ripetuta per gli altri club fino all'estrazione di tutti gli accoppiamenti. Le partecipanti verranno inserite in una classifica unica e daranno vita alla League Phase.