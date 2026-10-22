La Juventus non trova la giocata giusta per conquistare la vittoria, ma strappa un buon pareggio contro il Rennes in Europa League. 2-2 il risultato finale al termine di 90 minuti commentati così da Luciano Spalletti : " Arbitro bravo, un po' meno nella scelta sul gol annullato a Lucumí - ha detto a Sky Sport -. Sentendo un amico dice che la regola è abbastanza chiara, però com'è successo ti dà un po' di interpretazioni. Ci sono rimasto male , il difensore del Rennes la vede arrivare la palla e ha tutto il tempo di scegliere cosa fare, poi sbaglia il gesto senza che nessuno di noi gli dà noia". E sull'andamento del match ha aggiunto: "Siamo un po' abituati così, è un problema di fondo che viene da lontano, non ci si sente a nostro agio a prendere campo, ma se torna veloci bisogna salire veloci. È la palla che comanda, è lei che dobbiamo riconquistare e ogni tanto ci mettiamo un po' di tempo. Però oggi già bene, perché spesso si è scelto di andare a prendere il centrocampista loro che si allungava. Purtroppo abbiamo preso due gol che non bisogna prendere".

"Io continuo a non dormire queste notti"

L'allenatore toscano si è soffermato anche sull'uscita all'intervallo di Celik: "Ha sentito un indurimento e ha detto che pensa di non essersi fatto niente, però recuperarlo in due giorni la vedo dura - ha spiegato -. Reazione? È un mirino che dovevamo tenere a tiro dal primo momento, sia io che tutto l'ambiente. I giocatori mi sembra hanno risposto molto bene, hanno alzato il livello e ci manca ancora roba. Io continuo a non dormire queste notti, nonostante hanno fatto meglio: se non vinco le partite non sono felice. Quando ci capitano le situazioni lì davanti, come oggi, bisogna andarsele a prendere e non aspettare che vengano consegnate. Bisogna andare a colmare quel pezzetto in più per ambire a dei risultati continuativi, il risultato viene da scelte individuali in quelle che possono sembrare banalità. È questo che fa la differenza tra un giocatore forte e un campione che è quello che anticipa tutto. Contano gli occhi e la testa, poi dopo viene la tecnica. Messi, per dirne uno, ha la sintesi di quello che sta succedendo. Il gesto viene secondariamente a quella che è l'idea e la conoscenza anticipata".