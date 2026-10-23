Europa e Conference League, top e flop del 22 ottobre tra gol ed errori. VIDEOHAI VISTO TUTTO?
Introduzione
In un giovedì faticoso per le italiane (Milan e Atalanta battuti rispettivamente da Bournemouth e Ajax, Juve bloccata sul 2-2 dal Rennes), non sono mancati gli episodi curiosi e da rivedere, nel bene e nel male. L'espulsione di Maignan, errori in costruzione dal basso, gol meravigliosi e anche ospiti inattesi in tribuna: il giovedì di Europa e Conference League del 22 ottobre ha regalato questi momenti. Rivivili tutti nei VIDEO qui sotto
HIGHLIGHTS DI SKY SPORT - CORSA AL 5° POSTO IN CHAMPIONS: IL RANKING
Quello che devi sapere
MAIGNAN COMPLICA LA VITA AL MILAN: MANATA ED ESPULSIONE
- È una notte da dimenticare e ricca di rammarico per il Milan, travolto in terra inglese sotto i colpi del Bournemouth. A complicare irrimediabilmente i piani della squadra guidata da Ruben Amorim è stato un episodio spartiacque a metà del primo tempo: l'espulsione di Mike Maignan.
- I rossoneri, già chiamati a inseguire dopo la rete dello svantaggio di Kluivert, hanno visto la partita incrinarsi definitivamente attorno al 30’ minuto. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il portiere francese ha dato una manata gratuita a Scott, ed è stato espulso dall'arbitro. Il Bournemouth, inoltre, ha anche avuto a disposizione un secondo rigore (dopo quello iniziale trasformato da Kluivert), anche questo segnato da Tavernier
PASTICCIO LIS DOPO 90", IL SUNDERLAND SEGNA SUBITO
- Partenza da incubo per il Lech Poznan, che vede saltare il proprio piano gara dopo appena un minuto e mezzo dal fischio d’inizio. La sfida contro il Sunderland si sblocca infatti immediatamente a causa di una pesante ingenuità in fase di impostazione della formazione polacca. Il portiere Mateusz Lis fa ripartire l'azione dal basso ma, come succede spesso, la 'costruzione' non funziona: sbaglia completamente la misura del passaggio, servendo un pallone troppo arretrato e insidioso da controllare per il compagno di reparto Gurgul.
- A fiutare l’errore con perfetto opportunismo è il numero 10 dei Black Cats Angulo che, una volta recuperato il possesso sulla trequarti, alza la testa e calibra un cross preciso al centro dell’area per l’inserimento di Tutyerov, che da pochi passi non deve fare altro che indirizzare di testa in rete a porta ormai sguarnita.
- Un regalo clamoroso che mette subito in discesa il match per gli inglesi e gela lo stadio: guarda nel VIDEO l'errore di Lis e l'azione del vantaggio lampo del Sunderland
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KAMISSOKO SBAGLIA, LO STURM RIN-GRAZ-IA
- Un'ingenuità pesantissima che costa caro all'Olympique Marsiglia e regala il vantaggio allo Sturm Graz. La sfida si sblocca a causa di una leggerezza in fase di impostazione da parte di Nouhoum Kamissoko: il centrocampista maliano riceve da un compagno e tenta di girarsi per eludere la marcatura e avviare la ripartenza dei francesi, esponendosi però al pressing avversario.
- A intuire la giocata con grandissima aggressività è il numero 33 della formazione austriaca, Weinhandl, feroce nell'andare a contrasto e impossessarsi del pallone al limite dell'area di rigore. Conquistato il possesso sulla trequarti offensiva, Weinhandl mantiene la lucidità necessaria per confezionare un assist subito al centro per Diakité, freddissimo nel calciare di prima intenzione senza lasciar scampo a De Lange.
- Una disattenzione che spiana la strada agli austriaci e manda su tutte le furie la panchina dell'OM: guarda il VIDEO con il pallone perso da Kamissoko.
CHE GOL DI MANU POZO! LA TORREENSE PAREGGIA CON IL FERENCVAROS
- Una vera e propria perla al 23' riaccende l'entusiasmo della Torreense e rimette momentaneamente in equilibrio la sfida contro il Ferencvaros. La favola della formazione lusitana, protagonista sul palcoscenico europeo pur militando nella seconda divisione portoghese, si arricchisce di un lampo d'autore firmato Manu Pozo: l'ala spagnola si inventa una giocata di qualità che sorprende e punisce l'intera retroguardia della formazione ungherese.
- L'azione nasce da un traversone basso e teso calibrato da Vasquez, un pallone insidioso che taglia il cuore dell'area di rigore. Pozo legge lo sviluppo con frazioni di secondo d'anticipo rispetto alla linea difensiva avversaria, attacca il primo palo e, con una straordinaria coordinazione da equilibrista, riesce a girare la sfera verso lo specchio della porta battendo il portiere con un tocco tanto improvviso quanto spettacolare.
- Un gesto tecnico di pura classe che premia il coraggio e la qualità della compagine portoghese nella sua avventura continentale: guarda nel VIDEO lo splendido gol
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KOSTOV, GOL STUPENDO 'ALLA DEL PIERO'
- Difficilmente Vasilije Kostov avrebbe potuto immaginare un modo più spettacolare per lasciare il segno nella notte europea tra Stella Rossa e Copenhagen. Il talento serbo classe 2008 – appena diciottenne e osservato in passato da Inter e altre big europee – decide di prendersi la scena assoluta con un autentico capolavoro balistico che fa esaltare i tifosi di Belgrado.
- La perla nasce da una situazione manovrata al limite dell'area di rigore: Kostov prende la mira e lascia partire una conclusione a giro di rara bellezza. La traiettoria, tesa e velenosa, scavalca la retroguardia avversaria e si infila sotto l'incrocio dei pali, baciando la faccia inferiore della traversa prima di gonfiare la rete. Nulla da fare per il portiere dei danesi, Ramaj, proteso in un tuffo disperato ma impotente di fronte alla precisione millimetrica della battuta.
- Una prodezza di pura classe che certifica il bagaglio tecnico del baby prodigio serbo: guarda nel VIDEO in alto la traiettoria magica
FRANCULINO-SALAH, COMBINAZIONE DA SOGNO
- Una conclusione perfetta per mettere in cassaforte il risultato e far impazzire i tifosi al Senol Günes. La sfida contro gli scozzesi degli Hearts of Midlothian è stata illuminata dalla classe e dall'istinto di Franculino: il talento nato nel 2004 firma la rete del raddoppio con una prodezza che lascia a bocca aperta i difensori avversari.
- L'azione si accende a ridosso dei sedici metri con una combinazione nello stretto. Franculino orchestra lo scambio al limite dell'area con Salah, lucidissimo nel proteggere la sfera e apparecchiarla all'indietro per il compagno di squadra. A quel punto l'attaccante compie un capolavoro di coordinazione: senza perdere un tempo di gioco per controllare o sistemarsi il pallone, lascia partire una conclusione di prima intenzione carica di effetto. La parabola, chirurgica e velenosa, si infila dritta nell'angolo lontano, risultando del tutto imprendibile per il portiere scozzese.
- Guarda nel VIDEO la deliziosa giocata di Franculino
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FINNDELL, COSI' NO! CHE REGALO ALL'ANDERLECHT
- Bastano ventuno minuti all'Anderlecht per sbloccare la trasferta sul campo dello Jagiellonia, ma a confezionare il vantaggio della formazione belga è un autentico harakiri dei padroni di casa. Il tentativo di costruzione dal basso della squadra polacca si trasforma in una vera e propria "distruzione" a causa di una clamorosa leggerezza commessa dal centrocampista svedese Hampus Finndell.
- Nel tentativo di far ripartire l'azione dalle retrovie, il numero 14 dello Jagiellonia sbaglia completamente la misura dell'appoggio all'indietro, effettuando un retropassaggio troppo lungo e impossibile da gestire per Kozlowski. Sulla palla si avventa con perfetto opportunismo Cvetkovic: il giocatore dell'Anderlecht ringrazia per il regalo, usa il corpo per proteggere il pallone dal tentativo di rientro di Kozlowski e, davanti ad Abramowicz, lo supera con un preciso tocco d'esterno.
- Una disattenzione fatale che gela lo stadio e mette subito in salita la serata dei polacchi: guarda nel VIDEO l'errore in impostazione di Finndell e la rete firmata da Cvetkovic.
POCHETTINO SPETTATORE IN CONFERENCE: IN CAMPO C'È.. IL FIGLIO!
- Un avvistamento decisamente insolito sulle tribune di Conference League non è sfuggito ai tifosi più attenti: cosa ci faceva il Commissario Tecnico della Nazionale degli Stati Uniti a seguire la sfida preliminare tra l'Inter d'Escaldes, club del principato di Andorra, e i rumeni dell'Universitatea Craiova?
- Nessuna missione di scouting stravagante o ricerca di nuovi talenti per la selezione statunitense. La spiegazione è molto più semplice e riguarda gli affetti familiari: Mauricio Pochettino ha seguito il match per osservare da vicino la prestazione di suo figlio, Maurizio Pochettino, che milita proprio tra le file della formazione andorrana.
- Il celebre allenatore argentino ha vissuto 90 minuti speciali nei panni del padre-tifoso, anche se il finale di gara ha regalato una gioia solo a metà. Nonostante il sostegno d'eccezione dagli spalti, l'Inter d'Escaldes si è dovuta arrendere al maggior cinismo e alla superiorità tecnica del Craiova, che si è imposto con un netto 3-1, lasciando a Pochettino e a suo figlio l'amaro in bocca per il risultato della qualificazione.
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