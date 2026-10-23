Introduzione

In un giovedì faticoso per le italiane (Milan e Atalanta battuti rispettivamente da Bournemouth e Ajax, Juve bloccata sul 2-2 dal Rennes), non sono mancati gli episodi curiosi e da rivedere, nel bene e nel male. L'espulsione di Maignan, errori in costruzione dal basso, gol meravigliosi e anche ospiti inattesi in tribuna: il giovedì di Europa e Conference League del 22 ottobre ha regalato questi momenti. Rivivili tutti nei VIDEO qui sotto



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