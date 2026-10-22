 Ranking Uefa Nazioni 2026 2027 e corsa al 5° posto Champions: l'Italia scivola | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Ranking Uefa per Nazioni 2026/2027: giovedì nero per l'Italia che scivola

classifica fotogallery
23 foto

Va tutto male nel giovedì di coppe per le italiane: perdono Milan e Atalanta, pari della Juve, e la situazione ranking torna a complicarsi. Da quinti retrocediamo al nono posto, e dai -393 punti dal secondo posto torniamo a -785… appena un punto in meno rispetto alla "rimonta" Champions del martedì-mercoledi! Come funziona e chi vince il posto in più: ecco il ranking per Nazioni

HIGHLIGHTS: MILAN - JUVE - ATALANTA

Calcio: altre fotogallery

La classifica del girone unico di Europa League

league phase

La Juventus pareggia contro il Rennes e resta in zona qualificazione diretta agli ottavi di...

36 foto

D'Angelo alla Samp: tutti gli allenatori di B

Serie B

Ufficiale il nuovo allenatore della Sampdoria: D'Angelo ha firmato fino al 2028 e prende il posto...

21 foto

Samp, D'Angelo ha firmato: oggi primo allenamento

Serie B

La Sampdoria ha ufficializzato Luca D'Angelo come sostituto di Bernardo Corradi. Il nuovo...

6 foto

Il meglio (e il peggio) delle 2 notti di Champions

Champions League

Tutto quello che (forse) ti sei perso e che (forse) non hai visto, o che comunque vale la pena di...

22 foto

Sassuolo, Cristian Volpato rinnova fino al 2031

Calciomercato

Ufficiale il prolungamento di Volpato col Sassuolo: la nuova scadenza è il 2031. In precedenza,...

68 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza