Va tutto male nel giovedì di coppe per le italiane: perdono Milan e Atalanta, pari della Juve, e la situazione ranking torna a complicarsi. Da quinti retrocediamo al nono posto, e dai -393 punti dal secondo posto torniamo a -785… appena un punto in meno rispetto alla "rimonta" Champions del martedì-mercoledi! Come funziona e chi vince il posto in più: ecco il ranking per Nazioni

HIGHLIGHTS: MILAN - JUVE - ATALANTA