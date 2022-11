Definite le date dei playoff di Europa League che vedranno impegnate Juventus e Roma. Andata in casa (16 febbraio ore 21) per i bianconeri, che dopo la sfida di ritorno con il Nantes dovranno preparare il derby. Per la Roma non sono previsti big match di campionato nei giorni della doppia sfida con il Salisburgo, che affronterà al ritorno all'Olimpico (23 febbraio ore 21)

Sorteggiati i playoff di Europa League, che vedono impegnati due italiane: Juventus e Roma . I bianconeri, approdati nel torneo dopo il terzo posto nel girone di Champions, hanno pescato i francesi del Nantes . Per la Roma, seconda nel suo girone di Europa League, c'è invece il Salisburgo (arrivato terzo nel girone di Champions del Milan). Ecco le date dei loro impegni e come andranno a "incastrarsi" con il calendario di Serie A.

Il calendario della Roma

approfondimento

Mou perde anche Pellegrini: tornerà solo nel 2023

Andata in trasferta e ritorno in casa per i giallorossi di Mourinho, che in campionato non avranno big match da preparare in quei giorni.



Le date del playoff di Europa League

andata: Salisburgo-Roma, ore 18.45, 16 febbraio 2023

ritorno: Roma-Salisburgo, ore 21.00, 23 febbraio 2023



Il calendario completo