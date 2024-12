Kings League Italia: le wild card di ogni squadra

L'ultimo della lista è "Ciccio" Caputo, ex attaccante dell'Empoli che ha deciso di iniziare una nuova avventura in Kings League con i TRM FC. Ma non è l'unico ex calciatore professionista che sarà impegnato nella competizione: da Nainggolan a Viviano, passando per gli allenatori Brocchi e Palombo. Di seguito tutte le wild card e gli ex calciatori delle 12 squadre della Kings League Italia (live su Sky e in streaming su NOW)

COS'È LA KINGS LEAGUE - LE ROSE DELLA KINGS LEAGUE ITALIA