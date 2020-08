22/22

Se si considera invece la miglior stagione in assoluto degli attaccanti nerazzurri, Angelillo con le sue 38 reti nel 1958/59 (33 in campionato, 3 in Coppa Italia, 2 in Coppa delle Fiere) è quasi inarrivabile: si trattava però della sua seconda stagione all'Inter (alla prima ne aveva segnate 16). Al secondo posto Eto'o con 37 gol nel 2010/11 (21 in campionato, 5 in Coppa Italia, 8 in Champions, 2 in Supercoppa italiana, 1 al Mondiale per Club), anche lui al secondo anno di Inter (erano stati 16 al primo)