Milan, Cisse e i giocatori con 2 o più gol in competizioni europee
A quasi due anni di distanza dall'ultima volta (era il 22 ottobre 2024), un giocatore del Milan è tornato a segnare due gol in Europa. La doppietta di Cisse contro il Salisburgo è la ventiduesima rossonera in competizioni internazionali dal 2007 a oggi: un lungo elenco con nomi di prestigio come Inzaghi e Kakà
- Partita: Manchester United-Milan 3-2
- Competizione: Champions League (semifinale)
- Data: 24 aprile 2007
- Partita: Milan-Liverpool 2-1
- Competizione: Champions League (finale)
- Data: 23 maggio 2007
- Partita: Milan-Shakhtar Donetsk 4-1
- Competizione: Champions League (fase a gironi)
- Data: 24 ottobre 2007
- Partita: Milan-Shakhtar Donetsk 4-1
- Competizione: Champions League (fase a gironi)
- Data: 24 ottobre 2007
- Partita: Shakhtar Donetsk-Milan 0-3
- Competizione: Champions League (fase a gironi)
- Data: 6 novembre 2007
- Partita: Boca Juniors-Milan 2-4
- Competizione: Mondiale per club (finale)
- Data: 16 dicembre 2007
- Partita: Olympique Marsiglia-Milan 1-2
- Competizione: Champions League (fase a gironi)
- Data: 15 settembre 2009
- Partita: Real Madrid-Milan 2-3
- Competizione: Champions League (fase a gironi)
- Data: 21 ottobre 2009
- Partita: Milan-Auxerre 2-0
- Competizione: Champions League (fase a gironi)
- Data: 15 settembre 2010
- Partita: Milan-Real Madrid 2-2
- Competizione: Champions League (fase a gironi)
- Data: 3 novembre 2010
- Partita: Milan-Arsenal 4-0
- Competizione: Champions League (ottavi di finale)
- Data: 15 febbraio 2012
- Partita: Milan-PSV Eindhoven 3-0
- Competizione: Champions League (spareggio)
- Data: 28 agosto 2013
- Partita: Milan-Shkendija 6-0
- Competizione: Europa League (play-off)
- Data: 17 agosto 2017
- Partita: Austria Vienna-Milan 1-5
- Competizione: Europa League (fase a gironi)
- Data: 14 settembre 2017
- Partita: Milan-Austria Vienna 5-1
- Competizione: Europa League (fase a gironi)
- Data: 23 novembre 2017
- Partita: Milan-Austria Vienna 5-1
- Competizione: Europa League (fase a gironi)
- Data: 23 novembre 2017
- Partita: Milan-Olympiacos 3-1
- Competizione: Europa League (fase a gironi)
- Data: 4 ottobre 2018
- Partita: Milan-Bodo/Glimt 3-2
- Competizione: Europa League (terzo turno preliminare)
- Data: 24 settembre 2020
- Partita: Milan-Salisburgo 4-0
- Competizione: Champions League (fase a gironi)
- Data: 2 novembre 2022
- Partita: Milan-Rennes 3-0
- Competizione: Europa League (spareggio)
- Data: 15 febbraio 2024
- Partita: Milan-Bruges 3-1
- Competizione: Champions League (League Phase)
- Data: 22 ottobre 2024
- Partita: Salisburgo-Milan
- Competizione: Europa League (League Phase)
- Data: 15 ottobre 2026