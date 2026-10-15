 Milan, Cisse e i giocatori con 2 o più gol in competizioni europee | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Milan, Cisse e i giocatori con 2 o più gol in competizioni europee

milan fotogallery
22 foto

A quasi due anni di distanza dall'ultima volta (era il 22 ottobre 2024), un giocatore del Milan è tornato a segnare due gol in Europa. La doppietta di Cisse contro il Salisburgo è la ventiduesima rossonera in competizioni internazionali dal 2007 a oggi: un lungo elenco con nomi di prestigio come Inzaghi e Kakà

SALISBURGO-MILAN LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

La classifica del girone unico di Europa League

league phase

C'è il Bayer Leverkusen in testa alla League Phase di Europa League dopo le prime otto partite...

36 foto

Kakà, Ibra e ora Cisse: le doppiette in Europa

milan

A quasi due anni di distanza dall'ultima volta (era il 22 ottobre 2024), un giocatore del Milan è...

22 foto

Pavoletti lascia il calcio giocato a 37 anni

Calcio

Leonardo Pavoletti lascia il calcio giocato: l'ex capitano del Cagliari si ritira a 37 anni: "Una...

30 foto

Bayern-Kane, accordo per il rinnovo fino al 2029

Calciomercato

Harry Kane e Bayern Monaco hanno trovato l'accordo per il prolungamento del contratto fino al...

28 foto

Venezia, Yeboah rinnova fino al 2030

Calciomercato

Ufficiale il rinnovo di Yeboah col Venezia fino al 2030. Il Milan blinda Strahinja Pavlovic: il...

67 foto

Video in evidenza

    Europa League: Ultime Notizie

    Capello scherza con Cisse: "Non farmi arrabbiare…"

    il siparietto

    L'assoluto protagonista della serata in Austria è stato il giovane Cisse: "I miei tre gol passano...

    Dove vedere Salisburgo-Milan

    guida tv

    Appuntamento oggi con la seconda giornata dell'Europa League: in campo Salisburgo e Milan,...

    Dove vedere Celta Vigo-Juventus

    guida tv

    Appuntamento oggi con la seconda giornata dell'Europa League: in campo Celta Vigo e Juve ,...