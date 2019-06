Sarà una partita speciale per Miralem Pjanic quella contro l'Italia, valida per le qualificazioni a Euro 2020: in quello che è il suo stadio, contro tanti compagni di squadra. Italia-Bosnia è anche una prima volta - amichevoli a parte - e il centrocampista della Juventus vuole che sia memorabile. "Ci tenevo particolarmente a giocare qui, nel mio stadio. Speriamo di vincere, ma ci aspetta una partita molto difficile, contro i favoriti del girone. L'Italia sta giocando molto bene e diverte, sa nasconderti il pallone a centrocampo e tecnicamente è un altro livello. Mancini sta facendo un grande lavoro, ma il merito è anche dei leader di questo gruppo che sono riusciti a fare inserire i giovani dopo un periodo non facile per la Nazionale: non si vede molto spesso l'Italia fuori dal Mondiale". Ma per Pjanic la Bosnia non parte sconfitta: "Dovremo mostrare un altro volto rispetto a quello visto contro la Finlandia, ma sono fiducioso. Proveremo a metterli in difficioltà".

"La Juve prenderà un grande allenatore"



A centrocampo ci sarà la sfida con Jorginho e Verratti: "Non sarà facile fermarli, ma troveremo una soluzione seguendo le indicazioni del Ct Prosinecki. Possiamo creare delle occasioni, ma dobbiamo essere solidi e correre molto". Infine, inevitabile chiedere a Pjanic del futuro allenatore della Juventus: "Io sono tranquillo, alla Juve ci sono tante certezze. Non mi preoccupo, presto verrà presa sicuramente una decisione e senza dubbio arriverà un grande allenatore".