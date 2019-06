L'Italia U21 fa il suo dovere e batte il Belgio. A Reggio Emilia finisce 3-1 per gli azzurrini, che continuano a sperare nella qualificazione alla semifinale dell'Europeo grazie alle reti di Barella, Cutrone e Chiesa. Un successo che però non può valere l'aritmetico passaggio del turno data la contemporanea goleada della Spagna contro la Polonia. Il 5-0 delle Furie Rosse complica i piani di Di Biagio: "Sapevamo di dover aspettare l’altro risultato, che purtroppo non è stato positivo - ha spiegato il Ct nell'immediato post gara - anzi, complica maledettamente il tutto. Detto questo, finchè ci sarà una speranza noi saremo qua. Non posso rimproverare niente ai ragazzi in queste tre gare, abbiamo concluso in porta più di tutti e anche in questo caso abbiamo dato una dimostrazione di forza, ma non è bastato". Chiosa finale sull'episodio che ha portato all'esclusione di Kean e Zaniolo: "Non è successo niente di clamoroso. Ma siamo un gruppo e bisogna rispettare certe regole. Il mio futuro? Ne parlerò fra qualche giorno".