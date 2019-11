Europei 2020, qualificazioni: calendario, date e orari dell'ultima giornata

I campionati sono fermi, le Nazionali no. Archiviata la nona giornata delle qualificazioni verso Euro 2020, c'è da affrontare l'ultima. 90', al termine dei quali saranno noti i nomi delle 20 squadre che parteciperanno alla prossima competizione europee. Le prime e le seconde di ogni gruppo per intendersi, poi a marzo ci saranno gli spareggi con altri 16 paesi a giocarsi tutto. La decima giornata inizierà domenica 17 novembre, con il Portogallo di Cristiano Ronaldo opsite del Lussemburgo. I campioni d'Europa in carica sono chiamati a fare l'ultimo passo per ottenere la qualificazione. Protagonista anche l'Inghilterra, già qualificata e impegnata con il Kosovo, mentre la Francia se la vedrà con l'Albania. Lunedì 18 novembre ecco la Spagna in casa con la Romania e gli azzurri di Mancini, che proveranno a raggiungere quota 30 punti battendo l'Armenia. Si chiude martedì 19 novembre con Germania,. Belgio e Olanda, che se la vedranno rispettivamente con Irlanda del Nord, Cipro ed Estonia.

Domenica 17 novembre



Lussemburgo-Portogallo, ore 15 (Girone B)

Serbia-Ucraina, ore 15 (Girone B)

Bulgaria-Repubblica Ceca, ore 18 (Girone A)

Kosovo-Inghilterra, ore 18 (Girone A)

Moldavia-Islanda, ore 20:45 (Girone H)

Albania-Francia, ore 20:45 (Girone H)

Andorra-Turchia, ore 20:45 (Girone H)

Lunedì 18 novembre

Liechtenstein-Bosnia, ore 20:45 (Girone J)

Spagna-Romania, ore 20:45 (Girone F)

Svezia-Far Oer, ore 20:45 (Girone F)

Grecia-Finlandia, ore 20:45 (Girone J)

Malta-Norvegia, ore 20:45 (Girone F)

Irlanda-Danimarca, ore 20:45 (Girone D)

Italia-Armenia, ore 20:45 (Girone J)

Gibilterra-Svizzera, ore 20:45 (Girone D)

Martedì 19 novembre

Lettonia-Austria, ore 20:45 (Girone G)

Germania-Irlanda del Nord, ore 20:45 (Girone C)

Galles-Ungheria, ore 20:45 (Girone E)

Macedonia-Israele, ore 20:45 (Girone G)

Belgio-Cipro, ore 20:45 (Girone I)

Polonia-Slovenia, ore 20:45 (Girone G)

San Marino-Russia, ore 20:45 (Girone I)

Scozia-Kazakistan, ore 20:45 (Girone I)

Slovacchia-Azerbaijan, ore 20:45 (Girone E)

Olanda-Estonia, ore 20:45 (Girone C)