Italia-Germania, ufficiale l'amichevole in vista di Euro 2020

Sarà ancora una volta Italia-Germania, amichevole di lusso in vista di Euro 2020. A renderlo noto un comunicato della Figc, dove viene stabilita la data della sfida: martedì 31 marzo a Norimberga (orario da definire, così come la seconda amichevole in programma per l'Italia nella finestra di marzo). Una scelta congiunta, da parte delle rispettive federazioni, per avvicinare le due Nazionali (entrambe vincitrici del rispettivo girone di qualificazione) in un clima di tradizione e prestigio: l'ultimo test amichevole risale a tre anni fa, quando a Milano si chiuse sullo 0-0. In totale, le statistiche contano 15 vittorie degli azzurri, 12 i pareggi e 8 i successi per la Germania.



Italia-Germania, dolci ricordi anche in amichevole

E' una delle grandi classiche del calcio, che ci ha regolarmente visto sorridere nelle rassegne iridate: dal 4-3 dell'Azteca alla finale dei Mondiali dell'82, dalla semifinale di Dortmund a quella di Varsavia a Euro 2012. Una 'maledizione azzurra', per i tedeschi, interrotta solo ai quarti dell'ultima manifestazione continentale, dove a Bordeaux la Nazionale di Low eliminò ai rigori quella di Conte. Ma anche in amichevole, affrontare la Germania in preparazione a un grande torneo ci ha già portato fortuna: l'1 marzo 2006, a Firenze, finì infatti 4-1 (in gol Gilardino, Toni, De Rossi, Del Piero e Huth). Un preludio alla corsa di Grosso quattro mesi più tardi, all'Italia campione del mondo.