DAVID TREZEGUET (Euro 2000): non c’è mai stato e non ci sarà mai un gol più decisivo di un golden gol. Come quello che condanna l’Italia nella finale di Rotterdam contro la Francia. Assist di Pires e sinistro in controbalzo di Trezeguet. È il minuto 103 e il cronometro si ferma lì: nell'istante in cui la palla gonfia la rete, la Francia diventa campione d’Europa