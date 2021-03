Sarà una corsa a ostacoli quella dell''Italia Under 21 guidata da Paolo Nicolato, che dopo il debutto contro i cechi (1-1 terminando la partita in nove) domani sera scenderà in campo a Maribor contro i campioni in carica della Spagna. Ci sono in gioco i quarti di finale e gli azzurrini saranno in campo con una formazione largamente rimaneggiata, fra turn-over previsto e pesanti squalifiche. La Disciplinare dell'Uefa, infatti, ha fermato Tonali per tre giornate, Marchizza e Gabbia per una ciascuno, costringendo il tecnico ad alcuni cambi forzati. In difesa possibile l'inserimento di Frabotta e Lovato, a centrocampo dovrebbe trovare spazio Rovella dal 1' mentre in attacco Scamacca - a segno contro i cechi - va verso la conferma in coppia con l'ex milanista Cutrone.

Nicolato: "Voglio vedere una squadra senza paura"

"Abbiamo visionato tante partite della Spagna, è come se domani fossimo attesi da un esame all'università: spero di affrontarlo con matricole spensierate. La squadra non deve avere paura di alcun avversario: se dovessimo risultare inferiori, stringeremo la mano a chi ci ha battuto, però voglio un'Italia in grado di mostrare le proprie qualità, senza preoccupazioni". Italia e Spagna hanno vinto tanto, anche a livello Under 21. "Sarà importante confrontarci senza paura, altrimenti non andremo da nessuna parte. Deve essere questo lo spirito giusto".

Capitan Cutrone punta sulla forza del gruppo

"Siamo un bel gruppo - aggiunge il capitano, Patrick Cutrone - e lo abbiamo già dimostrato in diverse circostanze. Contro la Repubblica Ceca abbiamo preso un punto e non è male, ma domani cercheremo di ottenere un buon risultato, per noi è come una finale. La Spagna ha sempre avuto giocatori forti, non sarà una partita semplice". Dopo il confronto di domani contro la Spagna, gli azzurrini torneranno in campo il 30 marzo per affrontare i padroni di casa della Slovenia. Il match si disputerà sempre a Maribor.