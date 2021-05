Giorni importanti per Roberto Mancini, che sta valutando quali giocatori portare ai prossimi Europei. Intervenuto in conferenza stampa dal Forte Village di Santa Margherita di Pula, dove la Nazionale è in ritiro alla viglia della gara amichevole contro San Marino in programma venerdì 28 maggio, il commissario tecnico ha parlato dello stato di forma di alcuni singoli, su tutti Marco Verratti e Stefano Sensi. "Questi giorni sono importanti per valutare le condizioni dei giocatori - ha esordito il ct dell'Italia -, in questo momento lo staff medico sta lavorando al recupero degli infortunati. Pellegrini sta migliorando molto, Verratti credo che ce la possa fare: sta recuperando più velocemente del previsto e ha avuto un miglioramento enorme in 15 giorni. Sensi mi preoccupa un po': è da valutare in questi giorni".