L'attaccante del Sassuolo ha lasciato momentaneamente il gruppo azzurro per aggregarsi all'Under 21, con cui giocherà i quarti di finale degli Europei contro il Portogallo. In ogni caso resta comunque a disposizione anche di Mancini, che potrebbe inserirlo nella lista dei convocati per l'Europeo entro il primo giugno

Giacomo Raspadori lascia momentaneamente il ritiro della Nazionale. L'attaccante del Sassuolo, dopo aver effettuato una visita medica che ha evidentemente dato esito positivo, ha abbandonato Forte Village, dove l'Italia sta lavorando in questi giorni. Raspadori raggiungerà il ritiro dell'Under 21 a Tirrenia, in vista della gara che gli azzurrini giocheranno contro il Portogallo. Questo il comunicato della Federazione: "Il calciatore Giacomo Raspadori, dopo l’esame clinico effettuato dallo staff medico azzurro, ha lasciato questa mattina il gruppo della Nazionale al Forte Village per aggregarsi all’Under 21 in ritiro a Tirrenia, in vista della gara Italia - Portogallo, valida per i quarti di finale di Uefa Euro Under 21". Dopo quest'impegno, Raspadori potrà quindi tornare a disposizione di Roberto Mancini che entro il primo giugno potrà anche inserirlo nella lista dei convocati per l'Europeo.