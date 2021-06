Notizie, gallery, live blogging e highlights. E poi i Podcast con le voci di Sky Sport (fra cui Federico Buffa a Paolo Condò), la nuovissima live match experience per un’immersione totale e approfondita di ogni singolo match e Sky Euro Bracket, il gioco dei pronostici dove poter sfidare Stefano De Grandis e Riccardo Trevisani. Ecco gli Europei di skysport.it GLI EUROPEI SU SKY SPORT: LA GUIDA Condividi:

Una copertura totale sui canali Sky Sport, che trasmetterà tutte le 51 partite live - di cui 24 in esclusiva - trasmesse in 4K HDR, ma anche sul nostro sito che non vi farà perdere davvero nulla dei prossimi Europei. Partendo da una sezione interamente dedicata all’evento, in versione ottimizzata per tutti i device mobili. Al suo interno news, video, fotogallery, live blog, probabili formazioni e pagelle dei match. Ma non solo. Perché Euro2020 verrà anche raccontato con tantissimi podcast, tutti da ascoltare, quando vuoi. News, approfondimenti, focus sugli azzurri e le storie della manifestazione accompagnate dalle "voci" di Sky Sport, a partire da quelle inconfondibili di Federico Buffa a Paolo Condò. Hashtag #SkyEuroPodcast per chi vuole seguirli e commentarli sui social. ASCOLTA I PODCAST SU SKYSPORT.IT Sky Euro 2020: da Roma a Wembley con Paolo Ciarravano & Federico Zancan L’esordio con i podcast sarà mercoledì 2 giugno, con la prima delle quattro puntate dedicate all’avvicinamento al torneo. Paolo Ciarravano e Federico Zancan vi porteranno alla scoperta delle squadre che partecipano alla competizione e dei giocatori da tenere d’occhio. Sky Mister Condò - Speciale Europei Il racconto delle partite più emozionanti della storia recente dell’Italia all’Europeo firmato da Paolo Condò, liberamente ispirato al programma Sky Orginal “Mister Condò” che tornerà con tre nuove puntate sui canali Sky Sport dal prossimo 9 giugno. Sky Mister Condò - Speciale Italia Paolo Condò raddoppia, passando dal passato al presente azzurro: sarà infatti possibile ascoltare il suo commento al termine di ogni partita dell’Italia a Euro2020. Sky Buffa Racconta: Van Basten 1988, il gol più bello Una nuova storia dello storyteller dedicata a Van Basten, da “guardare” su Sky Sport a partire dal 20 giugno e, per la prima volta, tutta da ascoltare in podcast. L’inconfondibile voce di Federico narrerà l’attaccante olandese in tre appuntamenti, disponibili on line dall’8 giugno. Tri-Colore: la giornata dell’Italia Protagonista di questo podcast sarà la nostra Nazionale grazie agli aggiornamenti degli inviati di Sky Sport al seguito dell’Italia di Mancini. Il punto del giorno, le ultime dagli allenamenti, le novità di formazione, conferenze e interviste esclusive. Un appuntamento giornaliero, a partire dal 13 giugno. Sky Calciomercato Non poteva mancare l’appuntamento con il calciomercato che per la prima volta sarà anche protagonista dei podcast su skysport.it. Tutte le ultime notizie e gli aggiornamenti a cura della squadra di Sky Sport.

Sky Euro Bracket e la nuova Live match experience approfondimento Euro 2020, su Sky la festa del calcio europeo Ma le novità del sito non sono finite: con Sky Euro Bracket c’è un modo nuovo per vivere il campionato europeo da protagonista. Fai i tuoi pronostici sui gironi di Euro 2020 e sul tabellone dagli ottavi in poi e sfida i giornalisti di Sky Sport Stefano De Grandis e Riccardo Trevisani. Da non perdere la nuova “Live match experience”. In un unico ambiente ci saranno tutte le informazioni rilevanti di ogni singolo match. Un’ora prima del calcio d’inizio avrete a disposizione le formazioni ufficiali di ogni gara cui si affiancheranno, durante il match, gli aggiornamenti in diretta sui principali eventi della partita, il commento minuto per minuto, tutte le statistiche in tempo reale e gli highlights. Infine, non mancherà una sezione dedicata all’Italia con i contributi degli inviati di Sky Sport al seguito della spedizione azzurra. Ad arricchire i contenuti, ci sarà anche un’area video - con tutti gli highlights delle partite navigabili per giornata, analisi tattiche, interviste esclusive, curiosità e dietro le quinte – e un’area statistica con risultati e cronaca live delle partite, calendario e classifiche, statistiche individuali e di squadra.