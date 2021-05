C’è un nuovo modo per seguire gli Europei: è online un prediction game dedicato. Giocare è semplice, pochi minuti per fare i tuoi pronostici e sfidare gli esperti di Sky Sport Stefano De Grandis e Riccardo Trevisani.

Uno stimolo in più nel momento dei pronostici? Provare a battere gli esperti di Sky Sport, Stefano De Grandis e Riccardo Trevisani, che hanno già fatto le loro prediction provando ad immaginare chi tra le nazionali in campo potrà alzare la coppa. Qui le loro prediction

Archiviata la Serie A, gli occhi degli appassionati di calcio sono puntati sugli Europei. Sky Sport trasmetterà tutte le 51 partite in diretta ( qui il calendario ) e c’è un modo nuovo per vivere il campionato europeo da protagonista: si chiama Sky Euro Bracket .

Dove giocare a Sky Euro Bracket?

Si può giocare sia da sito che da app:

Vai nella gamezone e clicca su Sky Euro Bracket

L’app Gamezone è disponibile per Android (QUI) e Apple (QUI). Se hai già giocato al Predictor o al Superscudetto, sei già pronto anche per Sky Euro Bracket. (Disponibile dal 7/6 con il nuovo aggiornamento)

Cosa serve per giocare?

Serve un po' di tempo per studiare le rose delle squadre partecipanti agli Europei ed essere in possesso di uno Sky ID (non è necessario essere abbonati per averlo), basta registrarsi sul sito, è sufficiente una mail.

Come si gioca? E quando? Attenzione alle scadenze

Puoi giocare subito, anche ora ma attenzione alle scadenze, ai giocatori viene richiesto di pronosticare due fase diverse di Euro 2020

Le classifiche esatte dei gironi degli Europei e le migliori terze: ci sarà tempo fino all’inizio della partita inaugurale del torneo. Puoi partecipare quindi fino alle 20.59 dell'11 giugno (prima del fischio di inizio di Italia-Turchia). Questa la scadenza da tenere in mente.

ci sarà tempo fino all’inizio della partita inaugurale del torneo. (prima del fischio di inizio di Italia-Turchia). Questa la scadenza da tenere in mente. Il tabellone (bracket) che dagli ottavi porta fino alla finale: l’obiettivo è indovinare chi vincerà il campionato europeo. Le prediction per il bracket si apriranno subito dopo l’ultima partita della fase a gironi e si chiuderanno poco prima dell’inizio della prima gara degli ottavi di finale. Avrai tempo quindi dalla sera del 23 giugno dopo Francia-Portogallo, fino alle ore 17.59 del 26 giugno, orario della prima gara degli ottavi.

Come viene calcolato il punteggio?

Qui i punteggi per i piazzamenti

2 punti per ogni squadra che si qualifica per la fase ad eliminazione (max 4 punti)

per ogni squadra che si qualifica per la fase ad eliminazione (max 4 punti) 3 punti extra se è stata pronosticata correttamente la squadra prima classificata del girone

se è stata pronosticata correttamente la squadra prima classificata del girone 3 punti extra se è stata pronosticata correttamente la squadra seconda classificata del girone

se è stata pronosticata correttamente la squadra seconda classificata del girone 2 punti extra se è stata pronosticata correttamente la squadra terza classificata del girone

se è stata pronosticata correttamente la squadra terza classificata del girone 2 punti extra se è stata pronosticata correttamente la squadra quarta classificata del girone

Classifica delle migliori terze classificate

1 punto per ogni pronostico corretto

I punteggi per la fase ad eliminazione diretta.

5 punti per ogni squadra pronosticata correttamente come vincitrice degli Ottavi

per ogni squadra pronosticata correttamente come vincitrice degli Ottavi 10 punti per ogni squadra pronosticata correttamente come vincitrice dei Quarti

per ogni squadra pronosticata correttamente come vincitrice dei Quarti 15 punti per ogni squadra pronosticata correttamente come vincitrice delle semifinali

per ogni squadra pronosticata correttamente come vincitrice delle semifinali 20 punti se si pronostica correttamente la squadra vincitrice dell’Europeo

Quando vengono aggiornate le classifiche di Sky Euro Bracket?

Per sapere come stanno andando i tuoi pronostici rispetto agli altri, il modo più semplice è controllare le classifiche che verranno aggiornate tre volte nella fase a gironi (dopo ogni fine turno). Dopo che tutte le squadre avranno giocato una partita, avremo a disposizione la prima classifica parziale di Sky Euro Bracket. I successivi aggiornamenti delle classifiche rispieccheranno il tabellone: dopo gli ottavi, dopo i quarti, dopo le semifinali.

Posso giocare contro i miei amici e ottenere punti bonus?

Sky Euro Bracket è pensato per le sfide tra amici: creare un gruppo è molto facile, e invitare amici è anche molto redditizio perché puoi ottenere punti bonus: per ogni giocatore che si unisce al gioco attraverso il tuo link, riceverai 2 punti extra, fino a un massimo di 10 punti. Qui il regolamento completo.