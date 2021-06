Mercoledi di calcio internazionale dedicato alle nazionali in preparazione di Euro 2020. Il Galles, avversario dell'Italia nel girone, perde nettamente in Francia 3-0. Olanda e Scozia impattano 2-2 in un match ricco di emozioni. Pareggio casalingo per la Germania contro la Danimarca, l'Inghilterra batte di misura l'Austria