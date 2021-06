Non c'è sosta per i big d'Europa, attesi dalla fase finale dopo una stagione ricca d'impegni. Quali sono stati i giocatori più coinvolti tra partite con i club e le Nazionali? Transfermarkt ha stilato la top 20 dei più "spremuti", classificati per numero di match disputati e pronti ad un ultimo sforzo. C'è chi potrebbe andare in vacanza con oltre 70 gare dalla scorsa estate!