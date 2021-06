Il portiere della nazionale turca lancia la sfida in vista dell'esordio contro l'Italia di venerdì prossimo: "Per noi calciatori non esiste nulla di più importante di giocare per la nostra nazionale. Lasciate che i tifosi credano in noi, cercheremo in tutti i modi di non deluderli. Gli Azzurri? Sono molto forti e hanno grande tradizione. E' una partita che si prepara a parte e dovremo seguire i nostri sogni"

E' cominciata la settimana che porterà al via ufficiale degli Europei, previsto per venerdì 11 giugno con il fischio d'inizio di Turchia-Italia allo Stadio Olimpico di Roma. Saranno infatti subito gli Azzurri di Roberto Mancini a dover scendere in campo nella gara inaugurale della competizione, contro un avversario che però non ha nessuna intenzione di farsi da parte e lasciare strada all'Italia. Lo ha spiegato il portiere della nazionale turca, Ugurcan Cakir, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della selezione guidata da Gunes: "Per noi calciatori non esiste nulla al mondo di più prestigioso della maglia nazionale. Vogliamo onorare la nostra bandiera. Ai tifosi dico di fidarsi di noi e di crederci. Non esistono obiettivi personali, si gioca per il successo di una squadra che rappresenta una nazione. Siamo tutti figli della Turchia. E non riesco ancora a dimenticare i brividi che ho provato dopo l'esperienza del 2008 quando siamo arrivati in semifinale. C'è una atmosfera molto familiare fra di noi. Chiunque può andare a parlare con il tecnico e poi c'è la sensazione di poter raggiungere traguardi importanti. Di solito, nelle squadre di calcio, quando lo spogliatoio è affiatato e vi è comunità d'intenti e interesse, arrivano anche i successi. Lasciate che i tifosi credano in noi. Cercheremo in tutti i modi di non deluderli".