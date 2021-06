Per non restare a corto di giocatori in caso di nuovi contagi da Covid o di infortuni prima dell'inizio dell'Europeo, la Svezia ha convocato sei riserve da affiancare alla 'bolla' della nazionale che si prepara al debutto, lunedì contro la Spagna. Il ct Janne Andersson ha sondato anche le condizioni di Zlatan Ibrahimovic ma, come riferisce il sito svedese Sport Bladet, ha verificato che l'attaccante del Milan "è ancora in fase di riabilitazione" dopo l'infortunio al ginocchio.