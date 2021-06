Tokyo, altri 20mila vaccini per lavoratori e media

Giochi Tokyo: altri 20 mila vaccini per lavoratori e media

Altri 20 mila vaccini saranno messi a disposizione delle persone che lavoreranno per i Giochi olimpici di Tokyo, per migliorare la sicurezza dell'evento sportivo. Lo anticipa l'agenzia Kyodo, spiegando che il siero sarà disponibile per i volontari e i rappresentanti dei media residenti in Giappone, e si aggiungerà alla fornitura dei 20 mila vaccini già ricevuti dalla Pfizer in base all'accordo tra la casa farmaceutica Usa e il Comitato olimpico internazionale (Cio). Sebbene gli organizzatori abbiano precisato che la vaccinazione contro il Covid non sia obbligatoria per partecipare o lavorare per l'organizzazione delle Olimpiadi, il Cio ha indicato che l'immunizzazione servirà a garantire un maggior grado di tutela durante la pandemia.