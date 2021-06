La partita contro la Turchia è un match da non sottovalutare per l'Italia. Lo sa bene Roberto Mancini, lo ribadisce Fatih Terim. L'ex ct turco, oggi allenatore del Galatasaray, in un'intervista esclusiva a Sky Sport ha analizzato il match che aprirà gli Europei, evidenziando la crescita della Turchia negli ultimi anni. "La Turchia si è trasformata - spiega Terim - difende meglio e colpisce in contropiede anche contro avversari più forti, come nel match contro la Francia nelle qualificazioni per gli Europei. L'Italia, invece, ha un gruppo di alto livello, sia in attacco che in difesa, ed è ben organizzata in campo, subisce pochi gol e difende bene. Sarà una partita difficile e combattuta: l'Italia cercherà di tenere il possesso palla, la Turchia proverà a chiudere gli spazi e a colpire in ripartenza. Gli azzurri non dovranno fare gli stessi errori della Francia".