Inizia l'Europeo anche per Austria e Macedonia del Nord, avversarie nel turno inaugurale del girone C. Foda con Alaba schierato nel tridente alle spalle della punta Kalajdzic. Pandev a guidare la Nazionale di Angelovski all'esordio assoluto nella competizione

Prende il via anche il girone C dell'Europeo. Il primo confronto è tra Austria e Macedonia del Nord, avversarie anche durante il turno di qualificazione con un doppio trionfo dei biancorossi. Pochi dubbi di formazione per entrambi i Commissari Tecnici, con ben poco da perdere e tutto da guadagnare in questa competizione. Più pressione per gli austriaci che, dopo quanto di buono fatto vedere negli ultimi mesi, vuole imporsi e stupire anche a Euro 2020. Vuole essere la sorpresa assoluta, invece, la Nazionale di Angelovski, con il veterano Goran Pandev a guidare i compagni alla prima partecipazione assoluta al torneo.

Foda: "Occhio alle ripartenze dei macedoni"

Non dovrebber esserci particolari sorprese nell'11 titolare di Foda che, alla vigilia del match, ha messo in guardia sui punti di forza degli avversari: "Dovremo essere bravi nella gestione del pallone perché loro nelle transizioni possono far male". Sarà il centravanti Kalajdzic, alto 2 metri e protagonista di un'ottima stagione a Stoccarda, a guidare il reparto d'attacco, supportato alle spalle da Lazaro, Sabitzer e Alaba, avanzato di qualche metro. In difesa giocheranno invece Dragovic e Hinteregger centrali, con Lainer e Ulmer ai lati.

Angelovski: "Qui anche grazie a Pandev"

L'attaccante classe '83 è il punto di riferimento dei macedoni, come sostenuto anche dal Ct Angelovski: "Andai a Genova per dirgli che non poteva lasciarsi senza partecipare a una grossa competizione. Ora in tanti tiferanno per noi e il merito è il suo". Pandev comporrà con Trajkovski, altro ex volto della Serie A, la coppia d'attacco nel 3-5-2. Difesa che sarà formata da Ristovski, Musliu e Ristevski, mentre a centrocampo spazio ad Admi, Spirovski ed Elmas, con Nikolov e Alioski sulle corsie laterali.