Euro2020, il programma delle partite di oggi

Si chiude il programma della prima giornata della fase a gironi di Euro 2020, in campo il gruppo F: spicca il big match tra Francia e Germania. Il calendario completo con orario e canali tv

Quinto giorno di Euro 2020, si chiude il primo turno della fase a gironi con le due partite del girone F. Subito un big match in programma, con Francia e Germania che si sfideranno nella loro gara d'esordio in questo torneo. All'Allianz Arena i tedeschi affronteranno i campioni del mondo in carica, con fischio d'inizio alle ore 21. Partita che sarà anticipata dall'altra gara del girone, quella tra Ungheria e Portogallo, squadra che ha vinto l'ultima edizione degli Europei nel 2016: si gioca alla Puskas Arena di Budapest alle ore 18.