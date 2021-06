Un sfida tutta da vivere quella tra Ungheria e Portogallo , valida per la prima giornata del girone F di Euro 2020. Alle ore 18, Cristiano Ronaldo – al quinto Europeo, un record – e compagni scenderanno in campo con l’obiettivo di conquistare i primi tre punti per mettersi così in una posizione di vantaggio in un girone molto equilibrato che comprende anche Francia e Germania.

Scelte quasi fatte per il Ct italiano Marco Rossi che schiererà la sua Ungheria con il 3-5-2, con la coppia d’attacco composta da Sallai e Ádám Szalai. Diversi invece i dubbi per il Ct portoghese Santos: Danilo Pereira e Sergio Oliveria – obiettivo di mercato della Fiorentina – dovrebbe partire dalla panchina. In attacco, intoccabile Ronaldo, ai suoi fianchi due tra Bernardo Silva, Diogo Jota e Jao Felix.

Un sogno da vivere al meglio: è questo l’approccio che il Ct Marco Rossi chiede alla sua Ungheria. "Daremo il meglio di noi stessi. Sappiamo con chi avremo a che fare. Terremo i piedi per terra ma, ovviamente, abbiamo l'obiettivo di sognare. Sognare non costa nulla quindi facciamolo. Vogliamo vivere questo sogno il più a lungo possibile durante EURO 2020”, le sue parole in conferenza,

Ct Portogallo: "Possiamo arrivare in fondo"

Consapevolezza dei propri mezzi e ambizione, messaggio chiaro quello lanciato da Fernando Santos al suo Portogallo. "In quanto detentori del titolo sappiamo che se non passeremo la fase a gironi sarà un fallimento. Ma non credo che questo accadrà. Faremo tutto ciò che la gente si aspetta da noi, sfruttando la nostra qualità ed organizzazione per poter arrivare in fondo. Il Portogallo ha la forza per competere anche contro avversari che ambiscono alla vittoria finale del torneo", le parole del Ct portoghese.