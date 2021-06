Alla vigilia dell'esordio all'Europeo, il fuoriclasse portoghese non si sbilancia sul suo futuro: "Ho giocato al massimo per anni, ora ne ho 36. Qualsiasi cosa succederà in futuro sarà per il meglio, a prescindere dal fatto che resterò alla Juve o andrò via"

Il contratto con la Juve in scadenza tra un anno e un futuro ancora decidere. Pensieri, però, rimandati a più in avanti, ora la concentrazione di Cristiano Ronaldo è tutta all'esordio a Euro 2020 con il suo Portogallo che martedì alle 18 – in diretta su Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet) – sfiderà l’Ungheria. "Gioco ad altissimi livelli da tanti anni, le voci sul futuro non mi influenzano, non mi fanno neanche il solletico. Se fossi agli inizi della mia carriera, se avessi 18 o 19 anni, forse non ci dormirei la notte. Ma ho 36 anni e qualsiasi cosa succederà in futuro sarà il meglio. Non importa se rimarrò alla Juve o se andrò via, quello che conta ora è l'Europeo. È il mio quinto, ma è come se fosse il primo. Voglio cominciare col piede giusto, vogliamo giocare bene e dare tutto dalla prima all'ultima partita", ha affermato il fuoriclasse portoghese in conferenza stampa.