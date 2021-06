Danimarca-Belgio, le probabili formazioni

Le due nazionali scendono in campo per la seconda giornata del gruppo B di Euro 2020. Danimarca-Belgio in diretta dalle ore 18 su Sky Sport Football e Sky Sport 251

Il Belgio per blindare il primo posto nel girone, la Danimarca per trovare i primi punti in questi Europei e tornare in corsa per la qualificazione. Obiettivi diversi ma lo stesso bisogno di vincere per le due squadre, che giovedì pomeriggio alle 18 scenderanno in campo allo Stadio Parken di Copenaghen.