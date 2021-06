Inghilterra-Scozia, le probabili formazioni

Gli inglesi possono già qualificarsi agli ottavi in caso di vittoria. Southgate sceglie Rashford sulla trequarti, mentre Clarke ritrova Tierney. Inghilterra-Scozia in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 Condividi:

Venticinque anni dopo l'ultima volta, Inghilterra e Scozia tornano ad affrontarsi nella fase finale degli Europei. Stavolta il teatro sarà lo stadio di Wembley che ospiterà il derby valido per la seconda giornata del gruppo D di Euro 2020. Dopo la vittoria all'esordio contro la Croazia, l'Inghilterra può già raggiungere gli ottavi di finale con una giornata d'anticipo in caso di vittoria. La Scozia, invece, vuole dimenticare la sconfitta per 2-0 contro la Repubblica Ceca nella prima giornata. Per farlo dovrà spezzare un tabù perché non batte gli inglesi dal 1999.

Le probabili formazioni leggi anche Sterling, Wembley nel destino: quel tatuaggio... Southgate prepara un solo cambio rispetto alla squadra che ha affrontato la Croazia. Sulla trequarti, infatti, Rashford dovrebbe prendere il posto di Foden, completando con Mount e Sterling il tridente alle spalle di Kane. Clarke, invece, recupera Tierney che torna titolare in difesa dove Hendry e Cooper si contendono una maglia da titolare. In attacco favorito Adams per far coppia con Dykes. INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Rice, Phillips; Sterling, Mount, Rashford; Kane. Ct: Southgate SCOZIA (3-5-2): Marshall; Cooper, Hanley, Tierney; Forrest, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson; Adams, Dykes. Ct: Clarke

Ct Inghilterra: "Con la Scozia è una sfida speciale" leggi anche Wembley, semifinali e finale con 40mila tifosi Il ct inglese Gareth Southgate, nella conferenza stampa della vigilia, ha sottolineato quanto sia speciale questo match che per l'Inghilterra può già valere la qualificazione agli ottavi: "La Scozia rappresenta una sfida speciale, ma per noi deve essere soprattutto un'occasione per conquistare altri tre punti e passare il turno. Dobbiamo pensare alle sfide tecnico-tattiche che ci presenterà la Scozia, approcciandola come faremmo con qualsiasi altro avversario, e non lasciarci distrarre troppo dal contorno".

Ct Scozia: "Gli ottavi sono il nostro obiettivo" "Ho giocatori abbastanza esperti da non subire la pressione di questo incontro". Così il ct scozzese, Steve Clarke, in merito alla partita contro l'Inghilterra. Un bivio importante, ma la Scozia crede ancora nella qualificazione agli ottavi nonostante la sconfitta all'esordio: "Ci attende un avversario molto difficile, ma il nostro obiettivo è conquistare abbastanza punti, sia contro l'Inghilterra che contro la Croazia, per superare, per la prima volta nella nostra storia, la fase a gironi. Non pensiamo ad altro".