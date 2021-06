La gioia ai limiti della commozione per il commissario tecnico dell'Ungheria Marco Rossi dopo l'1-1 con la Francia. Ma anche uno sfogo: "Mi criticano, ma la mamma degli idioti è sempre incinta..." GLI HIGHLIGHTS DI FRANCIA-UNGHERIA Condividi:

"Una tifoseria così non ce l'hanno neanche i campioni del mondo e d'Europa. Sono emozionato, oggi è stato uno dei migliori giorni della mia carriera, ma non ci vuole molto. Io un palcoscenico così l'ho visto solo in tv, a 56 anni mi pare di essere un bambino al Luna Park. Poi, come i bambini, quando sei al Luna Park vuoi giocare". E' un Marco Rossi quasi commosso quello che commenta il pari strappato dalla sua Ungheria, spinta da 60mila spettatori, alla Francia campione del mondo.

L'impressionate muro di tifosi saluta l'Ungheria al termine della partita pareggiata 1-1 contro la Francia - ©Getty

E ora la Germania... Highlights Gosens rilancia la Germania, Portogallo ko 4-2 Ora però ci sarà un altro impego sulla carta 'impossibile', con la Germania. "Non sono così stupido e arrogante da dire 'andiamo a vincere a Monaco' . Andremo lì per fare la nostra partita e tenere i piedi per terra, ma per me questo è un giorno speciale”.