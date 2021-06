Europei, le partite di oggi: orari e dove vedere

Il pomeriggio sarà aperto dalle quattro squadre del girone C che scenderanno in campo in contemporanea alle ore 18, tre ore più tardi invece toccherà alle formazioni del girone B

Un lunedì decisivo per le sorti delle squadre impegnate nel gruppo B e nel gruppo C di Euro 2020. Nel girone B, con le quattro squadre che scenderanno in campo alle 21, l'unica squadra già qualificata è il Belgio di Mertens e Lukaku. Alle loro spalle Russia, Finlandia e Danimarca lottano per conquistare un posto per gli ottavi di finale. Nel gruppo C, invece, l'Olanda di de Boer è certa del primo posto in classifica, mentre la Macedonia è fuori dai giochi. Per il secondo posto sarà decisiva la gara tra Ucraina e Austria, entrambe appaiate a tre punti in classifica.