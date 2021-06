Durante la conferenza stampa congiunta con la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente del Consiglio Draghi ha risposto a una domanda su un possibile spostamento della finale degli europei: "Mi adopererò perché la finale non si giochi in un paese dove i contagi stanno crescendo rapidamente". L'UEFA: "Non ci sono piani per cambiare la sede di semifinali e finale"

L'UEFA: "Nessun piano per spostare semifinali e finale"

La UEFA, sulla questione, ha risposto con una nota ufficiale: "La Uefa, la federazione inglese e le autorità inglesi stanno lavorando a stretto contatto con successo per organizzare le semifinali e la finale di Euro a Wembley e non ci sono piani per cambiare la sede di quelle partite". No comment da Downing Street alle parole del presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, sull'opportunità di spostare da Londra la finale degli Europei di calcio a causa del rimbalzo di contagi Covid alimentato nel Regno Unito dalla variante Delta. A quanto apprende l'ANSA da fonti bene informate, tuttavia, il governo britannico intende far sapere di essere "completamente impegnato", in stretto contatto con l'Uefa, a far sì che le semifinali e la finale si possano svolgere a Wembley come previsto "in condizioni di sicurezza" sanitaria per tutti