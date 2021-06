Sabato scorso, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, Portogallo e Germania hanno dato spettacolo, in un match che ha visto i tedeschi prevalere per 4-2. A far discutere non è stato però soltanto quanto accaduto in campo, perchè a fine partita, Toni Kroos e Cristiano Ronaldo si sono fermati a parlare per qualche minuto. Sui contenuti della chiacchierata tra i due giocatori ha parlato lo stesso centrocampista tedesco, nel podcast che ha con suo fratello: "Con Cristiano ho giocato quattro anni e non esagero quando dico che con lui ho avuto i più grandi successi. Eravamo anche vicini di spogliatoio, quindi sono stato felice di rivederlo, visto che non ci vediamo così spesso. Abbiamo parlato un po' della partita ma anche di quelle che verranno. Gli auguro buona fortuna e spero che si qualifichi per gli ottavi, insieme a noi. Gli ho chiesto anche come stava in Italia visto che è lì da tre anni. Alla fine ci siamo scambiati anche le maglie. È stato bello ritrovarlo".